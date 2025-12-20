بنك القاهرة عمان
20 ديسمبر 2025
استراتيجيات الفوز في كرة القدم … رؤية من مدرب محترف

وطنا اليوم _

د.عبد الفتاح طوقان

إنّ الحديث عن كرة القدم يتجاوز حدود اللعبة نفسها، بل يتعلق بالتخطيط الدقيق والإعداد الجيد، وهو ما أتعامل معه كمدرب محترف وكممارس سابق لرياضة التايكوندو. لقد حظيت بشرف تمثيل الأردن في السبعينيات، حيث حققت أول ميدالية ذهبية للبلاد، وقمت بتدريب القوات الخاصة ومنتسبي سلاح الجو وساهمت في تاسيس اتحاد التايكوندو مع سمو الأمير الحسن و اتحاد الجمباز مع سمو الاميره رحمه وفي هذا المقال، أشارككم رؤيتي حول كيفية تحقيق النجاح في كرة القدم، للوصول إلي نهايات كاس العالم في امريكا وكندا و المكسيك مستنداً إلى خبرتي الطويلة في الرياضة وإدارة الفرق وايضاً وضع الاستراتيجيات للمشاريع الكبرى والتى لا تختلف عن الرياضة من حيث الدقة و التخطيط والتنظيم.

اولا : الإعداد البدني القوي حيث

تعتبر اللياقة البدنية أحد أهم عناصر النجاح. يتطلب الأمر تدريبات متواصلة تشمل تمارين التحمل والسرعة لضمان جاهزية اللاعبين.

ثانيا : المهارات الفنية المتقنة والعالية حيث يجب أن يتدرب اللاعبون يومياً على التحكم بالكرة، التمرير، المراوغة، رفع الكرات ، والتسديد لتحسين أدائهم في المباراة.

ثالثا : الفهم التكتيكي العميق للعبة و تحليل الخصم وفهم استراتيجياته ومصيدة التسلل أمر ضروري. يجب دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافسين وتطوير خطة لعب مناسبة.

رابعا : العقلية الاحترافية المتوازنة لان تطوير الثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع الضغوط أمر حاسم. يجب أن يتعلم اللاعبون كيفية التركيز وعدم الاستسلام لأي ضغوط.

خامسا : دراسة الخصم وهذه تتضمن تحليل أسلوب لعب الخصم، بما في ذلك معرفة ما إذا كان اللاعبون يستخدمون القدم اليمنى أو اليسرى، وكيف يتعامل المدرب مع اللاعبين في المواقف المختلفة.

سادسا : التحولات السريعة حي

يجب إتقان الانتقال السريع من الهجوم إلى الدفاع والعكس، مما يساعد في استغلال أخطاء الخصم وتفادي الثغرات.

سابعا : اللعب كوحدة متكاملة والتواصل والتمركز بين اللاعبين لانه أمر بالغ الأهمية. ويجب أن يعمل الجميع معاً لتحقيق الأهداف دون أنانية ودون إمساك بالكره دون داعي .

ثامنا : الركلات الثابتة من اهم خطوات النجاح و الفوز باللقب حيث يجب أن يتدرب الفريق بما فيه حارس المرمى و الاحتياط على الركلات الحرة والركنية بشكل مكثف، حيث يمكن أن تكون سلاحاً هجومياً فعالاً.

تاسعا : التغذية والراحة لكونها واقصد التغذية السليمة والنوم الكافي (8 ساعات يومياً) من العناصر الأساسية لضمان أداء اللاعبين. ويجب تجنب أي عوامل قد تؤثر سلباً على الأداء.

عاشرا : المعسكرات المغلقة وهنا أوصي بإقامة معسكر مغلق لمدة أربعة أشهر قبل كأس العالم، حيث يتم الالتزام بالتعليمات والتدريب اليومي. يجب أن يتجنب اللاعبون أي احتكاك قد يؤدي إلى الإصابات.

في الختام، كأس العالم يمثل فرصة تاريخية للبرهنة على قدرة الأردن على المنافسة والفوز ، ولذلك يجب أن نكون يداً واحدة، ونعمل بجد لنثبت أننا نستطيع تحقيق النجاح. إنّ التحضير الجيد والاستراتيجيات المدروسة هي مفتاح الفوز، والوقت الآن هو للتحضير بشكل أفضل من أي وقت مضى.


