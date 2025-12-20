بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

اختتام فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025 والوزير محافظة يتوج الجامعات الحاصلة على المراكز الست الأولى في الأولمبياد العالمي

20 ديسمبر 2025
اختتام فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025 والوزير محافظة يتوج الجامعات الحاصلة على المراكز الست الأولى في الأولمبياد العالمي

وطنا اليوم _

تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبحضور أمين عام الوزارة السيد شادي مساعدة، ومدير عام أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات الدكتور ماجد حمد، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، إضافةً إلى عدد من الملحقين والمستشارين الثقافيين العرب في عمان اختتمت اليوم السبت فعاليات أولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025، والذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة ماسة للإختبارات الدولية قبل يومين، حيث كانت النتائج على النحو التالي :

1.أحرز المركز الأول على المستوى العالمي لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025 جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا/الأردن فريق (Astra)

2.أحرز المركز الثاني على المستوى العالمي لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025 جامعة الحسين التقنية/ الأردن فريق (Fi5ld)

3.أحرز المركز الثالث على المستوى العالمي لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025 جامعة بوليتيكنيك فلسطين فريق (Pal Amal)

4.أحرز المركز الرابع على المستوى العالمي لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية /المملكة العربية السعودية فريق (The Green Falcons)

5.أحرز المركز الخامس على المستوى العالمي لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025 جامعة بخارى/ أوزباكستان فريق (Voices of Victory)

6.أحرز المركز السادس على المستوى العالمي لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة/الأردن فريق (Athletes Stand United)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني