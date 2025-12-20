اختتام فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025 والوزير محافظة يتوج الجامعات الحاصلة على المراكز الست الأولى في الأولمبياد العالمي

وطنا اليوم _

تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبحضور أمين عام الوزارة السيد شادي مساعدة، ومدير عام أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات الدكتور ماجد حمد، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، إضافةً إلى عدد من الملحقين والمستشارين الثقافيين العرب في عمان اختتمت اليوم السبت فعاليات أولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025، والذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة ماسة للإختبارات الدولية قبل يومين، حيث كانت النتائج على النحو التالي :

1.أحرز المركز الأول على المستوى العالمي لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025 جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا/الأردن فريق (Astra)

2.أحرز المركز الثاني على المستوى العالمي لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025 جامعة الحسين التقنية/ الأردن فريق (Fi5ld)

3.أحرز المركز الثالث على المستوى العالمي لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025 جامعة بوليتيكنيك فلسطين فريق (Pal Amal)

4.أحرز المركز الرابع على المستوى العالمي لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية /المملكة العربية السعودية فريق (The Green Falcons)

5.أحرز المركز الخامس على المستوى العالمي لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025 جامعة بخارى/ أوزباكستان فريق (Voices of Victory)

6.أحرز المركز السادس على المستوى العالمي لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات 2025 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة/الأردن فريق (Athletes Stand United)