زفاف جماعي في غزة لـ200 عريس وعروس رغم الحصار والدمار

وطنا اليوم:في مشهد يعكس الأمل رغم مآسي الحرب والدمار والحصار، شهدت بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، أحد أكبر حفلات الزفاف الجماعي التي شهدها القطاع منذ اندلاع حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وجمع الحفل الذي حمل عنوان ” رغم الدمار والحصار ، إلا أننا نحب الحياة” بدعم من منظمة الرباط التركية، 203 عرسان و203 عرائس، في مشهد يعكس الإصرار على الفرح ولو مؤقتًا، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وأقيم الحفل على وقع الأهازيج والرقصات الفلسطينية كما لوح الحاضرون بالأعلام الفلسطينية والتركية في جو من الابتهاج والفرح.

بداية حياة جديدة

وغالبية العرسان هم من النازحين والمُتضرّرين من الحرب؛ فبينهم من فقد منزله، وآخرون فقدوا أقارب وأصدقاء، لكنّهم اجتمعوا على بداية حياة جديدة، تؤكد أنّ غزة ما زالت قابلة للحياة والديمومة والاستمرار.

وقالت مها وهي إحدى الحاضرات للحفل الجماعي على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: “رغم عامين من الحرب، ورغم الألم والحصار والفقد، غزة اليوم تزف 203 عريس و203 عروس في عرسٍ جماعي يقول للعالم: نحن هنا… نحب، ونفرح، ونبني حياة”

وأضافت: “حضوري لهذا الزفاف لم يكن مجرد مناسبة، بل شهادة حيّة أن غزة لا تنكسر، وأن الفرح فيها فعل مقاومة، وأن الزواج وعد بالحياة في وجه الموت، مبارك لكل عريس وعروس، ومبارك لغزة التي تُعلّم العالم أن الأمل يولد من تحت الركام”.

ويأتي تنظيم هذا الزفاف الجماعي في وقت يُواجه فيه قطاع غزة أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل استمرار الحصار، ونقص مقوّمات الحياة الأساسية، ودمار واسع طال المنازل والبنية التحتية، خلّفته حرب إبادة إسرائيلية استمرت لعامين.