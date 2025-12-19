بنك القاهرة عمان
الذهب والفضة يتراجعان عن ذروة قياسية

19 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد أن سجّل الخميس مستوى قياسيا جديدا، في ظل قوة الدولار، وبعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعًا أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، ما قلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4319.07 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4346.70 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وهبطت أسعار الفضة بدورها 1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 64.79 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 دولار يوم الأربعاء، في حين حققت الفضة مكاسب بنحو 125 بالمئة منذ بداية العام، متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعًا سنويًا بنحو 65 بالمئة.
ويأتي ذلك مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع، ما يزيد من تكلفة الذهب المسعّر بالدولار على حائزي العملات الأخرى.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1924.59 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من 17 عامًا، بينما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1677.68 دولار بعد تسجيله أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات.
وشهدت المعادن النفيسة موجة صعود قوية هذا العام، مع توقع أن يسجل كل من الذهب والفضة أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979


