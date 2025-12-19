سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد

وطنا اليوم:أطلق منتجع سان جورج – الفحيص اليوم الخميس موسمه الاحتفالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد واستقبال العام الجديد .

وقال المدير العام لسان جورج محمد الدادا “إن فكرة الموكب جاءت احتفالاً بالعيد الميلاد المجيد، من خلال سانتا والكشافة والسيارات المزيّنة، لخلق أجواء فرح عامة في الشوارع والساحات.

وأوضح الدادا أن احتفالات سان جورج تتميّز كونها تجربة متكاملة وليست مجرد فعالية، تبدأ من زينة شجرة الميلاد والإضاءة الاحتفالية، مروراً بالأجواء العائلية وفعاليات الأطفال، وصولاً إلى الجلسات والمطاعم والعروض الموسيقية والبازار.

وأشار إلى جاهزية سان جورج لاستضافة الاحتفالات الكبرى للعائلات والشركات، عبر توفير مساحات داخلية وخارجية، وخدمات ضيافة بمعايير خمس نجوم، وتنظيم متكامل يشمل التجهيزات والصوت والإضاءة والاستقبال.

وأضاف أن مطاعم سان جورج معروفة بجودة المأكولات والخدمة الراقية وفق أعلى معايير السلامة الغذائية المعتمدة بشهادة ISO 22000، كاشفاً عن افتتاحات جديدة قريباً تشمل مطعماً للسوشي والمأكولات الآسيوية، وخدمات التموين الخارجي، إضافة إلى الرووف العلوي الصيفي.

واختتم الدادا بالتأكيد على رؤية سان جورج للمرحلة القادمة، التي تركز على تنشيط السياحة الدينية والسياحة البيئية والخضراء، وتعزيز الحركة السياحية في الفحيص والمناطق المحيطة مثل مدينة السلط، لتقديم وجهة سياحية عصرية ومستدامة.

من جهته اكد متصرف لواء ماحص والفحيص الدكتور صفوان مبيضين ان هٰذِهِ الأَيَّامِ المُبَارَكَةِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا عِيدُ المِيلَادِ المَجِيدِ مَعَ إِشْرَاقَةِ عَامٍ مِيلَادِيٍّ جَدِيدٍ، لَا نكتفي بِالتَّهْنِئَةِ؛ بَلْ نصافح تَارِيخًا مِنَ المَحَبَّةِ، وَسِيرَةً مِنَ النُّبْلِ، وَقُلُوبًا تُشْبِهُ نَوَافِذَ مُضِيئَةً عَلَى بَيْتٍ كَبِيرٍ اسْمُهُ الأُرْدُنُّ.

فان الفَحِيصُ لَيْسَتْ مَدِينَةً فَقَطْ؛

هِيَ ذَاكِرَةُ الطَّيِّبِينَ، وَمَقَامُ القِيَمِ الرَّاسِخَةِ، وَوَاحَةٌ تَتَعَانَقُ فِيهَا الأَجْرَاسُ وَالمَآذِنُ فِي نَشِيدٍ وَاحِدٍ، يَعْلُو فَوْقَ اخْتِلَافَاتِ البَشَرِ، وَيَمْنَحُ الوَطَنَ مَعْنًى أَعْمَقَ لِلسَّلَامِ.

وَفِي مِيلَادِ المَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَتَجَدَّدُ

ضَوْءٌ يُشْبِهُ حِجَارَةَ بُيُوتِ الفحيص القَدِيمَةَ، ثَابِتٌ رَغْمَ العُمْرِ، جَمِيلٌ رَغْمَ التَّعَبِ، مُتَوَهِّجٌ رَغْمَ تَعَاقُبِ الفُصُولِ.

ضَوْءٌ يَلِيقُ بِكُمْ، فأهل هذه المدينة جَعَلْوا المَحَبَّةَ مَنْهَجَ حَيَاةٍ، وَحَفِظْوا لِلعِيدِ قُدْسِيَّتَهُ، وَلِلوَطَنِ كَرَامَتَهُ.

وتخلل الاحتفال انطلاق موكب الكريسماس من خلال شوارع الفحيص وسط الترانيم والاهازيج

الوطنية.