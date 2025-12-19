بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رئيس بلدية الكرك يتساءل: من يعرقل مشاريع إحياء المدينة رغم التوجيهات الملكية؟

19 ديسمبر 2025
رئيس بلدية الكرك يتساءل: من يعرقل مشاريع إحياء المدينة رغم التوجيهات الملكية؟

وطنا اليوم:تتزايد تساؤلات أبناء محافظة الكرك حول أسباب التعثر المستمر في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، في ظل نسب بطالة تتجاوز 30%، وغياب المرافق الترفيهية والرياضية، وتأخر مشاريع حيوية طال انتظارها لسنوات.

رئيس بلدية الكرك، المهندس محمد المعايطة، أعاد فتح هذا الملف في منشور لافت، تساءل فيه عن الجهات التي تعيق تنفيذ مشاريع أُقرت ورُصدت موازناتها، رغم صدور توجيهات ملكية واضحة بتسريع العمل بها، وعلى رأسها لجنة إحياء مدينة الكرك التي شُكلت بقرار ملكي عقب زيارة جلالة الملك للمحافظة بتاريخ 28/11/2024.

وأشار المعايطة إلى أن اللجنة أقرت حزمة مشاريع لعام 2025 بقيمة تقارب 3.5 مليون دينار، خُصصت لأعمال فورية تشمل تعبيد وصيانة شوارع المدينة، وترميم مبانٍ تراثية ودينية، وإنشاء مركز حرفي، إضافة إلى توفير نقل عام مجاني داخل المدينة، مؤكداً أن المخصصات المالية كانت متوفرة منذ منتصف العام، وأن البلدية جاهزة للتنفيذ.

ورغم ذلك، لم يُنفذ أي من هذه المشاريع حتى الآن، مع اقتراب نهاية عام 2025، ما يطرح – بحسب المعايطة – تساؤلات مشروعة حول وجود جهات غير معلنة تعمل على تعطيل التنمية، وإفراغ التوجيهات الملكية من مضمونها، ودفع أبناء الكرك نحو الهجرة القسرية إلى العاصمة.

وختم رئيس البلدية بالتأكيد أن المشكلة لا تكمن في أبناء الكرك، كما يُروّج البعض، بل في منظومة تعطيل غير مرئية تعرقل الاستثمار وتُبقي المدينة خارج مسار التنمية، داعياً إلى مساءلة حقيقية واحترام إرادة الدولة العليا وحقوق المواطنين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:12

نعي حاج فاضل

20:44

1444 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً

20:34

الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب

20:10

طرح سؤالاً.. فيديو لـ بطل شاطئ بونداي يحقق 24 مليون مشاهدة

19:52

جماهير الأرجنتين تنحني لـ النشامى بعد ملحمة كأس العرب

19:21

تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت

19:16

الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

19:13

زراعة إربد تعلن إنشاء 1062 بئرا لجمع مياه الأمطار

19:09

هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجا

18:48

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاةًوالدة العين والنأئب الأسبق خالد رمضان

16:41

العمري: أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به

16:36

الملك: المنتخب وجمهوره عكسوا كل ما هو جميل في هذا الوطن

وفيات
وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025