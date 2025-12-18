وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة ومن خلال صندوق الزكاة مستمرة في توجيه أموال الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، مبينا أن الأردن من الدول القليلة التي تنظم فريضة الزكاة بقانون.

وأشار الخلايلة لدى افتتاحه اليوم الخميس، ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية في لواء الأغوار الشمالية، الى رصد مخصصات لصيانة وفرش المساجد، وصيانة سكنات للأئمة، وتنفيذ مشاريع خيرية وتأهيلية بالمنطقة.

وأطلع على واقع قطاع الأوقاف بالمنطقة واستمع لمطالب المواطنين أهمها تركيب أنظمة طاقة شمسية لعدد من المساجد وتعيين أئمة، وصيانة المساكن في المساجد، مبديا استعداد الوزارة لدراسة جميع المطالب وتنفيذ ما أمكن منها.

وأوضح أن عدد الأسر التي تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في لواء الأغوار الشمالية 195 أسرة، فيما يتقاضى 51 يتيما كفالات أيتام، إضافة إلى 4 مشاريع تأهيلية.

ووزع الخلايلة مساعدات على الأسر الفقيرة والمحتاجة في المنطقة، شملت 500 قسيمة غذاء وكساء بقيمة 30 دينارا لكل قسيمة، ودعما ماليا لـ50 يتيما بواقع 100 دينار لكل يتيم ودعم 50 طالبا جامعيا بواقع 100 دينار لكل طالب، إضافة إلى توزيع 700 طرد مواد تموينية مقدمة من صندوق الزكاة ومن أحد المحسنين، إلى جانب تنظيم يوم طبي مجاني بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية.

وأكد متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة، أن تنظيم الملتقيات الوعظية والخيرية يعكس التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتكامل الجهود الرسمية في خدمة المجتمع.

من جانبه، قال مدير مستشفى أبي عبيدة الدكتور مؤيد غازي الشكور إن تنظيم اليوم الطبي المجاني يأتي استجابة لاحتياجات إنسانية وصحية ملحة لدى أبناء المنطقة ويسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر ذات الدخل المحدود.

بدوره، قال مدير مكتب أوقاف لواء الأغوار الشمالية أيمن خشاشنة إن انعقاد ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري واليوم الطبي المجاني يجسد رسالة الوزارة في ترسيخ قيم الرحمة والتكافل الاجتماعي كما تمثل رافعة أساسية في تعزيز العمل الخيري والتنموي.

وحضر الافتتاح، مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير الوعظ والإرشاد في الوزارة الدكتور معاوية البطوش، ومدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور بسام الشلول، وعدد من مسؤولي ووجهاء وأهالي المنطقة.

كما افتتح الخلايلة في منطقة العرامشة مسجد الانصار والبالغة مساحته 550 مترا مربعا وبكلفة 300 ألف دينار.