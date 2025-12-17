بنك القاهرة عمان
الأمن العام يحذر من استخدام هذه المدافئ

39 ثانية ago
وطنا اليوم:حذّرت مديرية الأمن العام، عبر إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، من استخدام بعض أنواع المدافئ الخطرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين.
وأكدت المديرية أن هذا التحذير يأتي في إطار حرصها على حماية الأرواح والممتلكات، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع للحد من الحوادث التي قد تنجم عن الاستخدام الخاطئ أو غير الآمن لوسائل التدفئة، لا سيما خلال فصل الشتاء.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن هذه الممارسات الخطرة، مشددة على أن سلامة المواطن وحياة من يحب تأتي في مقدمة أولوياته، مؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات توعوية للوقاية من الحوادث المنزلية.


