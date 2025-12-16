بنك القاهرة عمان
شاب وزيراً للشباب ،،،

27 ثانية ago
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 
لأول مرة تشعر أن وزارة الشباب تولاها شاب، فالشباب لا يقاس بالعمر وفقاً لقانون الانتخاب أو الأحزاب السياسية من هم دون سن الخامسة والثلاثين عاماً ، ولكن الشباب هو أن تتفاعل معهم ، وتتعايش مع متطلباتهم ، وتفهم فكرهم ومطالبهم، وتجلس بينهم وتتعامل ببراءة الشباب معهم بالفرح والسعادة ، والحزن والمعاناة ، والتعبير عن مكنوناتهم الفكرية والجسدية والعقلية ، والتجاوب معها، معالي وزير الشباب الحالي الدكتور رائد العدوان طبق هذه النظرية، ما شاهدناه خلال مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب تجاوب معاليه بحضور المباريات معهم في القاعات والصالات الرياضيه من خلال شاشات العرض في أكثر من محافظة يعكس مدلول إيجابي على نفسية الشباب ويشعرهم بأبوية الوزير تجاههم، ومن شاهد الصور بفرحة معاليه بعفوية بفوز المنتخب الوطني ببراءة وفطرية الإنتماء الوطني وحب الوطن ، وابتسامته التي لا تفارق محياه ، وتعامله الأخوي مع كافة الشباب، كيف لا وهو يحتضن وزارة الشباب والرياضة ، وهذا النجاح يعبر عن مدى دعم الوزارة للرياضة بشكل عام ، وللمنتخبات الوطنية بشتى أنواع الرياضة التي تمارسها بشكل خاص، قد تكون أول مرة شاب بسلوكه اللطيف الصادق، وتعامله الأبوي بعقلية الشباب وتفكيرهم وليس بعدد سنوات العمر يتولى وزارة الشباب ويخرجها من نمطها التقليدي ، وجود وزير الشباب بين الشباب في الصالات الرياضية تعطي مدلولا من معاليه لهم، بأنني معكم وبينكم ولكم دوماً ودائماً ، وموجود لخدمتكم، وهذا السلوك والتصرف سوف ينعكس بالإيجاب على سلوكيات الشباب وانتماءاتهم ، وحبهم لوطنهم وتحقيق المزيد من النجاحات والإبداعات ، وللحديث بقية.


