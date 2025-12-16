اللجنة الملكية لشؤون القدس تحذر من مخطط إسرائيلي بخصوص قلنديا

وطنا اليوم:قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان إن أراضي ما كان يُعرف سابقاً بمطار قلنديا، الواقع على بعد نحو 11 كيلومتراً شمال مدينة القدس، تواجه اليوم مخططاً استيطانياً خطيراً، يتمثل في إقامة نحو تسعة آلاف وحدة سكنية على مساحة تقدر بـ1263 دونماً، بهدف إنشاء حي استيطاني يضم نحو 30 ألف مستوطن من اليهود المتشددين (الحريديم).

وأشار إلى أن “اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء” من المقرر أن تعقد جلسة غداً الأربعاء للمصادقة على هذا المخطط.

وأضاف كنعان في بيان وزعته اللجنة، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياساتها التهويدية والإحلالية بحق مدينة القدس المحتلة، من خلال انتهاكات يومية ممنهجة تتخذ أشكالاً متعددة، تشمل القتل والتهجير القسري، واقتحام البلدات والمقدسات الإسلامية والمسيحية، إلى جانب التوسع الاستيطاني المتسارع.

وأوضح ان هذه السياسات تشكل آفة ديمغرافية خطيرة تستهدف الهوية الفلسطينية والاتصال الحضري، وتعمّق من عزل الجغرافيا الفلسطينية وتفكيك النسيج الأسري والاجتماعي، لا سيما في مدينة القدس ومحيطها، ضمن مخططات ما يُعرف بـ”القدس الكبرى” المزعومة، في محاولة واضحة لنسف إمكانية حل الدولتين، ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد كنعان أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تضع الرأي العام أمام خطورة سياسة فرض الأمر الواقع الاستيطاني التي تتبناها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، والتي تترافق مع تصعيد اقتحامات البلدات والقرى والمقدسات، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة، في ظل غياب أي رادع أو مساءلة دولية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالصراعات والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب الترويج الإعلامي الإسرائيلي لمصطلح “معاداة السامية” بهدف كسب التعاطف وتبرير الانتهاكات.

وأشار إلى أن تزامن هذه الإجراءات التهويدية والانتهاكات مع ما يسمى بعيد “الحانوكا” يشكل إنذاراً خطيراً بتداعيات سياسات الأسرلة والتهويد على الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وشدد كنعان على أن الأردن، شعباً وقيادة هاشمية، سيبقى ثابتاً على وصايته الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مهما بلغت التحديات والتضحيات، داعياً المجتمع الدولي ومؤسساته الشرعية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال.