بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

اللجنة الملكية لشؤون القدس تحذر من مخطط إسرائيلي بخصوص قلنديا

48 ثانية ago
اللجنة الملكية لشؤون القدس تحذر من مخطط إسرائيلي بخصوص قلنديا

وطنا اليوم:قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان إن أراضي ما كان يُعرف سابقاً بمطار قلنديا، الواقع على بعد نحو 11 كيلومتراً شمال مدينة القدس، تواجه اليوم مخططاً استيطانياً خطيراً، يتمثل في إقامة نحو تسعة آلاف وحدة سكنية على مساحة تقدر بـ1263 دونماً، بهدف إنشاء حي استيطاني يضم نحو 30 ألف مستوطن من اليهود المتشددين (الحريديم).
وأشار إلى أن “اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء” من المقرر أن تعقد جلسة غداً الأربعاء للمصادقة على هذا المخطط.
وأضاف كنعان في بيان وزعته اللجنة، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياساتها التهويدية والإحلالية بحق مدينة القدس المحتلة، من خلال انتهاكات يومية ممنهجة تتخذ أشكالاً متعددة، تشمل القتل والتهجير القسري، واقتحام البلدات والمقدسات الإسلامية والمسيحية، إلى جانب التوسع الاستيطاني المتسارع.
وأوضح ان هذه السياسات تشكل آفة ديمغرافية خطيرة تستهدف الهوية الفلسطينية والاتصال الحضري، وتعمّق من عزل الجغرافيا الفلسطينية وتفكيك النسيج الأسري والاجتماعي، لا سيما في مدينة القدس ومحيطها، ضمن مخططات ما يُعرف بـ”القدس الكبرى” المزعومة، في محاولة واضحة لنسف إمكانية حل الدولتين، ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأكد كنعان أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تضع الرأي العام أمام خطورة سياسة فرض الأمر الواقع الاستيطاني التي تتبناها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، والتي تترافق مع تصعيد اقتحامات البلدات والقرى والمقدسات، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة، في ظل غياب أي رادع أو مساءلة دولية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالصراعات والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب الترويج الإعلامي الإسرائيلي لمصطلح “معاداة السامية” بهدف كسب التعاطف وتبرير الانتهاكات.
وأشار إلى أن تزامن هذه الإجراءات التهويدية والانتهاكات مع ما يسمى بعيد “الحانوكا” يشكل إنذاراً خطيراً بتداعيات سياسات الأسرلة والتهويد على الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وشدد كنعان على أن الأردن، شعباً وقيادة هاشمية، سيبقى ثابتاً على وصايته الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مهما بلغت التحديات والتضحيات، داعياً المجتمع الدولي ومؤسساته الشرعية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:53

حسّان يوجه يتسريع توسعة قسم الكلى في مستشفى الأمير حسين

11:41

مطالبات بعطلة رسمية الخميس دعمًا للنشامى في المباراة النهائية

11:27

أمنية إحدى شركات Beyon تفوز بجائزة “توظيف المرأة” ضمن جوائز مبادئ تمكين المرأة (WEPs) لعام 2025

10:55

تفاصيل غير مسبوقة عن إقامة عائلة الأسد في أرقى ضواحي موسكو

10:38

سورية: نسعى لشراكة مائية عادلة مع الأردن

10:32

Umniah by Beyon Recognized for Advancing Women’s Employment at the 2025 WEPs Awards

10:28

مكالمة مسربة تكشف موقف علي عبدالله صالح المؤيد للرواية الإسرائيلية ضد غزة

10:16

سامي الجابر : المال لا يصنع منتخبا.. والأردن شرف العرب

10:03

ترامب يعلن تصنيف مخدر الفنتانيل سلاح دمار شامل

09:56

وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025

09:44

رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير

09:32

الأمم المتحدة تعتمد قراراً بحق الفلسطينيين بتقرير المصير

وفيات
وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسين