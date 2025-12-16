سورية: نسعى لشراكة مائية عادلة مع الأردن

وطنا اليوم:أكد معاون وزير الطاقة السوري لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، أن سورية والأردن شرعا في مرحلة جديدة من التنسيق الفني والمؤسسي المشترك، تمثلت بعقد اجتماعات متخصصة تناولت دراسة حوض نهر اليرموك، وتقييم وضعه المائي الحالي في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية وتراجع الواردات المائية.

وقال أبو زيد على هامش انعقاد أعمال الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية للسياسات واللجنة الإدارية لمبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط والمنعقد في بيروت، إن الاجتماعات الثنائية المشتركة بين الأردن وسورية، ناقشت إمكانية اعادة صياغة أو تطوير الاتفاقية الناظمة لإدارة الحوض بما يتوافق مع المستجدات المناخية والواقع المائي الجديد في المنطقة.

وشدد بالتوازي مع ذلك، على أن اتفاقية المياه القائمة والمشتركة بين الجانبين ما تزال سارية ومحترمة من قبل الطرفين.

وأشار إلى أن أحد أهم مخرجات المرحلة الحالية؛ هو تفعيل عمل اللجنة الفنية السورية – الأردنية المشتركة، مبينا أن الوفد الفني السوري قام بزيارة الى الاردن شملت الاطلاع على واقع سد الوحدة، كما زار وفد من الفنيين والمتخصصين الأردنيين سورية، في إطار تبادل الخبرات والاطلاع الميداني على أوضاع الحوض.

وأوضح أن اللجنة الفنية عقدت اجتماعها الأول في الأردن، فيما عقد الاجتماع الثاني في سورية، على أن تضطلع اللجنة بمهمة الوقوف بشكل سنوي على الواقع الفني لحوض اليرموك، وإجراء تقييم دوري لكميات المياه الواردة بما يمكن الجانبين من تحديد الحصص المائية لكل بلد بصورة أدق، ولا سيما في ظل سنوات الجفاف المتعاقبة والتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.

ولفت لوجود مشروع مشترك لإعادة دراسة حوض اليرموك عبر جهات متخصصة من الجانبين السوري والأردني، مؤكدا أن هناك توجها لدعم هذا المشروع عبر تمويل دولي بالتعاون مع الجانب الاردني بهدف تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الوارد المائي للحوض.

وأكد أن سورية حريصة على طمأنة الأشقاء في الأردن، مشددا على أن الموقف السوري قائم على مبدأ التوزيع العادل وتقاسم الضرر، مضيفا “نحن في سورية لا نقبل أن نكون في حالة وفرة مائية في وقت يعاني فيه أشقاؤنا في الأردن من العطش؛ فالمياه مورد مشترك والتحديات التي نواجهها واحدة”.

وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا وثيقا وتبادلا منتظما للمعلومات والبيانات، الى جانب تبادل الأفكار والمقترحات الفنية، بما يسهم في تطوير الواقع المائي لحوض اليرموك وضمان الاستفادة المثلى منه لصالح البلدين.

وفيما يتعلق بالاتفاقية القائمة بين سورية والأردن، أوضح أبو زيد، أن الاتفاقية موجودة ومحترمة من الطرفين، مؤكدا أنه في حال استدعت الحاجة تطوير بعض بنودها بما ينسجم مع الواقع المستجد، فان ذلك سيتم بالتوافق الكامل بين الجانبين وفي إطار التعاون المشترك.

وشدد أبو زيد على أن التنسيق الحالي يعكس إرادة مشتركة لتعزيز الشراكة المائية السورية- الأردنية والتعامل مع التحديات المناخية والمائية بروح المسؤولية والتكامل