جامعة البترا تدخل قائمة أفضل مئة جامعة عربية وتقفز أربعين مرتبة في تصنيف “التايمز”

وطنا اليوم:حققت جامعة البترا المرتبة السادسة والتسعين عربيًا في تصنيف “التايمز” للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2025، مسجلة تقدمًا تجاوز أربعين مرتبة مقارنة بالعام الماضي، وحققت معدلًا كليًا بلغ 32.1 نقطة.

وقال رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إن القفزة النوعية في التصنيف ليست مجرد رقم، بل هي ثمرة قرار استراتيجي بالاستثمار في العقول البحثية وفتح أبواب الجامعة أمام العالم، مضيفًا أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة تسهم في تعزيز سمعة التعليم العالي الأردني على الصعيد الإقليمي.

وحققت الجامعة علامة 60.7 في محور “جودة البحوث”، الذي يقيس مدى اعتماد العلماء والباحثين حول العالم على دراسات جامعة البترا كمراجع موثوقة لبناء اكتشافات جديدة، إضافة إلى قياس تأثير الإنتاج العلمي للجامعة عالميًا.

وأوضح مدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس، الدكتور أحمد القاسم، أن التقدم في معيار “جودة البحوث” يعكس نجاح الباحثين في نشر نتاجهم المعرفي في المجلات العلمية العالمية.

كما سجلت الجامعة علامة 67.4 في محور “النظرة الدولية”، وتشير هذه النتيجة إلى تحول الحرم الجامعي إلى بيئة عالمية متنوعة تجذب الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من مختلف الجنسيات، إضافة إلى إنجاز باحثي الجامعة أبحاثًا علمية مشتركة عابرة للحدود مع نظرائهم في جامعات عالمية.

وأكدت مساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي، الدكتورة كنزا منصور، أن ارتفاع مؤشر “النظرة الدولية” يعكس نجاح جهود الجامعة في تفعيل الاتفاقيات والشراكات، وجعلها وجهة تعليمية وبحثية جاذبة على المستوى الدولي.

ويقيس محور “الصناعة”، الذي حققت فيه الجامعة علامة 17.5، قدرة الجامعة على الانتقال من المختبرات إلى تقديم حلول وابتكارات تدفع القطاع التجاري للاستثمار فيها. ويُذكر أن الجامعة نجحت في تحويل اختراعات إلى منتجات تجارية، مثل مشروع “تكلّم” كشركة ناشئة، إلى جانب إنتاج الشوكولاتة المدعمة بالفيتامينات بالتعاون مع المصانع، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية.

يُذكر أن النتائج أُعلنت خلال قمة الجامعات العربية 2025، التي نظمتها مؤسسة “التايمز”، واستضافتها جامعة عمان الأهلية بالشراكة مع الجامعة الأردنية.