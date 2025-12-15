بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تفتح آفاق التبادل الأكاديمي أمام طلابها وأكاديمييها

دقيقة واحدة ago
جامعة فيلادلفيا تفتح آفاق التبادل الأكاديمي أمام طلابها وأكاديمييها

وطنا اليوم:نظّم مكتب المشاريع الدولية في جامعة فيلادلفيا، بالتعاون مع عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، مؤخرًا، ورشتي عمل متخصصتين حول برنامج جين مونيت (Jean Monnet Modules – Call 2026) وبرامج تبادل الطلبة والأكاديميين ضمن برنامج إيراسموس بلس، وذلك بحضور نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي و عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة والمهتمين من مختلف كليات الجامعة.
وتطرقت الورشة الأولى والتي خصصت حول جين مونيت إلى التعريف بالبرنامج ومحاوره الرئيسة، وآليات التقديم، وشروط المشاركة، والفئات المستهدفة، إضافة إلى استعراض نماذج ناجحة لمشاريع جين مونيت، ودوره في تعزيز التعليم والبحث العلمي المتعلق بالدراسات الأوروبية وبناء القدرات المؤسسية.
كما خُصصت الورشة الثانية لتوضيح فرص التبادل الأكاديمي المتاحة لطلبة الجامعة والأكاديميين مع الجامعات الأوروبية الشريكة، وآلية الترشح والتقديم، ومعايير الاختيار، والفوائد الأكاديمية والثقافية للتبادل الطلابي والأكاديمي، ودوره في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز خبراتهم الدولية.
وأكدت مديرة مكتب المشاريع الدولية الدكتورة مها عطعوط، أهمية برامج إيراسموس بلس في دعم التعليم العالي، وتطوير المناهج، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، بما يسهم في رفع تنافسية جامعة فيلادلفيا وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.
وفي الختام، فُتح باب النقاش مع المشاركين للإجابة عن استفساراتهم، حيث أكّد مكتب المشاريع الدولية استعداده لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية الراغبين بالمشاركة في برامج إيراسموس بلس وجين مونيت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:20

الأستاذ الدكتور محمد سليم الزبون من كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية يحقق إنجازاً علمياً عربياً بارزاً في العلوم التربوية

11:10

تركيا تكشف عن شروط مشددة للغاية لبقاء السوريين على أراضيها

10:58

جريمة عائلية تهز هوليوود.. مقتل المخرج روب راينر وزوجته على يد نجلهما

10:50

%13 من شكاوى عملاء شركات التأمين تتم تسويتها وديا

10:40

ظلمتم حيدر الزبن بإقالته، فانتصرت له شموسة وفضحتكم.

10:11

وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025

10:05

البشير: نجاح عملية زراعة كلية نوعية رغم التحديات المناعية لمريضة تعاني فشلا كلويا مزمنا

10:01

منخفض قبرصي عميق يؤثر على الأردن الاثنين

09:52

شجاعته جعلته بطلا قوميا في أستراليا.. من هو أحمد الأحمد؟

09:43

قرار قضائي في واقعة مقتل عروس المنوفية المثيرة للجدل

09:39

السير: تعزيز لوجود الرقباء تزامنًا مع مباراة المنتخب الوطني

09:35

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن تعيينات الفئات العليا

وفيات
وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025