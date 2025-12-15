الأستاذ الدكتور محمد سليم الزبون من كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية يحقق إنجازاً علمياً عربياً بارزاً في العلوم التربوية

وطنا اليوم:أ.د. مصطفى عيروط

حقق الأستاذ الدكتور محمد سليم الزبون، من كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية، إنجازاً علمياً متميزاً على مستوى العالم العربي، وذلك وفقاً لنتائج التقرير السنوي العاشر لعام 2025 الذي أصدرته معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ARCIF)، إحدى مبادرات قاعدة بيانات «معرفة» للإنتاج والمحتوى العلمي.

وأظهرت نتائج التقرير حصول الدكتور الزبون على المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكثر المؤلفين استشهاداً ببحوثهم في مجال العلوم التربوية، إلى جانب نيله المرتبة الأولى (مكرر) في معامل هيرش (H-index) بقيمة بلغت (10)، ما يعكس الأثر العلمي الكبير لأبحاثه ومكانته البحثية المرموقة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار تقرير علمي شامل، اشتمل على مراجعة وتحليل بيانات ونتائج استشهادات تعود إلى نحو 364 ألف مؤلف عربي، جرى الاستشهاد بإنتاجهم العلمي والأكاديمي، بما نسبته 30.5%، اعتماداً على فحص أكثر من 956 ألف مقالة علمية منشورة في المجلات العلمية العربية.

ويخضع معامل التأثير «آرسيف ARCIF» لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق الذي يضم ممثلين عن جهات عربية ودولية مرموقة، من بينها مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، ومكتبة الإسكندرية، وقاعدة بيانات معرفة، إضافة إلى لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين من دول عربية وأجنبية.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة العلمية الرفيعة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور محمد سليم الزبون، ويعكس دور الجامعة الأردنية الريادي في دعم البحث العلمي والتميز الأكاديمي على المستويين العربي والدولي.