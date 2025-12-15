التربية: انتبهوا أيها السادة!!!

بقلم: د. ذوقان عبيدات

لا أريد إفساد فرحة الأردنيين بإنجازات منتخب كرة القدم، ولكن ما أعلِن من نتائج اختبار دولي جديد، يقدم صورة محزنة لضعف نظامنا التعليمي، حيث كان طلبتنا الأكثر ضعفًا، والأقل تقدمًا!

(١)

*اختبار تيمس: دراسة طولية*

قامت إدارة اختبار تيمس بدراسة طولية لمتابعة مدى التقدم في تحصيل طلبة الصف الرابع في اختبار العلوم، والرياضيات

بعد مرور سنة على خضوعهم للاختبار نفسه؛ بمعنى:

خضع طلاب الصف الرابع لاختبار تيمس، ثم أعيد الاختبار نفسه لهم

في الصف الخامس! لقياس مدى التقدم الذي حققه الطلبة في الاختبار نفسه بعد مرور سنة من نموهم المدرسي!

خضع لهذا الاختبار طلبة تسع دول هي:

سلوفينيا،كوريالجنوبية، إيطاليا،

السويد،جورجيا، مونتنجرو،

كوسوفو، مكدونيا، الأردن!

وهنا يذكر لنظامنا التربوي شفافيته وحرصه على المشاركة، أو أنه شارك في اختبار دون أن يتحقق من أهدافه ومضمونه!

(٢)

*إعلان النتائج*

صدرت النتائج قبل يومين في مونتينغرو، في مؤتمر صحفي!

حيث قاست النتائج مدى تقدم الطلبة المعرفي بعد سنة. فالدراسة تابعت تحصيل طلبة الصف الرابع بعد مرور سنة، وإنهائهم الصف الخامس! أكرر تم خضوعهم للأسئلة نفسها التي خضعوا لها في الصف الرابع!

وهذا يعني أنها تقيس مستوى الطلبة في الصف الرابع، ومدى تحصيلهم في مستوى الصف الرابع بعد مرور سنة!

(٣)

*نتائج الدراسة*

سأذكر مبدئيا نتائج دراسة تيمس٢٠٢٣؛ مقارنة مع نتائج تيمس٢٠٢٤، والذي خضع لامتحانها الطلبة أنفسهم وبنفس الأسئلة في الصف الرابع والصف الخامس!

وكانت النتائج كما يأتي:

تقدم طلبة سلوفينيا من:

٥١٣-٥٥٢ أي ٤٢ درجة.

وتقدم طلبةكوريا الجنوبية من:

٥٩٥-٦٣٥ أي أربعون درجة.

وتقدم طلبة إيطاليا من:

٥١٢-٥٥٠ أي ثمان وثلاثون درجة.

وتقدم طلبة السويد من:

٥٣١-٥٦٠ أي تسع وعشرون درجة.

وتقدم طلبة جورجيا من:

٤٩٧-٥١٧ أي عشرون درجة.

وتقدم طلبة مونتينغرو من:

٤٦٧-٤٩٤ أي ثماني عشرة درجة.

وتقدم طلبة كوسوفو:

٤٥١-٤٦٧ أي ست عشرة درجة.

وتقدم طلبة مكدونيا من:

٤٧٣-٤٨٨ أي خمس عشرة درجة.

وتقدم طلبة الأردن من:

٤٢٨-٤٤٠ أي اثنتا عشرة درجة فقط!

(٤)

*ماذا يعني ذلك؟*

كان تقدم طلبتنا هو الأقل بين جميع الدول، وهذا يعني أن دراسة سنة من الرياضيات لم تضف لطلبتنا تقدمًا ذا دلالة.

أما الملاحظة المؤلمة، فهي:

أن تحصيل طلبتنا في الصف الخامس هو أقل بكثير من تحصيل طلبة الدول الأخرى في الصف الرابع!!!

وهذا يعني:

أن طلبة الصف الخامس في الأردن هم أضعف من طلبة الصف الرابع في دول الدراسة!!

(٥)

*وأخيرًا!*

هل اطّلعت وزارة التربية على هذه النتائج؟ وما الذي ستفعله على ضوئها؟

لقد طوّرنا مناهج الرياضيات، وفرضنا مؤلفين بمزايا هائلة!

وهذه كانت النتيجة!!

فهمت عليّ؟!!