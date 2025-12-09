بنك القاهرة عمان
طالبة عمّان الأهلية كندا المفلح تتصدر تصنيفًا عالميًا بمجال صحافة العلوم

وطنا اليوم:حققت الطالبة كندا المفلح من كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية إنجازًا لافتًا بعد حصولها على المرتبة الأولى في الأردن ضمن فئة
Science Writers & Journalists – STEM
بحسب تصنيف منصة Favikon العالمية المتخصصة بتقييم المؤثرين وصنّاع المحتوى في مجالات العلوم والتقنية.
ويمثل هذا الإنجاز اعترافًا دوليًا بتميّز الطالبة في مجالات التواصل العلمي وصحافة العلوم، وبقدرتها على إنتاج محتوى علمي مبسّط وموثوق موجه للجمهور العام.
كما يعكس هذا التفوق مستوى التطور الأكاديمي والبحثي في جامعة عمّان الأهلية، وسعيها الدائم لإعداد طلبة قادرين على المنافسة والتأثير في المنصات العلمية والإعلامية الحديثة.
وتؤكد جامعة عمّان الأهلية أن هذا التميز يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة وإنجازات طلبتها، ويعكس قدرتهم على تحقيق حضور عالمي في مجالات متعددة تتجاوز الإطار الأكاديمي التقليدي.


