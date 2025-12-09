بنك القاهرة عمان
زين تُواصل التزامها البيئي بمشاركتها الخامسة في تنظيف البحر الأحمر بالتعاون مع ProjectSea

29 ثانية ago
وطنا اليوم:جدّدت شركة زين الأردن التزامها بحماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة في مدينة العقبة، من خلال مشاركتها وللمرة الخامسة في حملة تنظيف جوف البحر الأحمر في خليج العقبة، بالتعاون مع شركة مشروع البحر للتوعية الخيرية “ProjectSea”.
وتم خلال هذه الحملة استخراج حوالي 100 كيلوغرام من النفايات والمخلّفات العالقة في قاع البحر الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي ما أسهمت الشركة في استخراجه عبر مشاركاتها المتتالية إلى حوالي 380 كيلوغراماً من النفايات، واشتملت المواد التي تم استخراجها على المخلفات البلاستيكية والمعدنية وبقايا أدوات الصيد وغيرها من الملوّثات التي تُلحق الضرر بالنظام البيئي البحري.
وتأتي مشاركة زين في هذه الحملة ضمن جهودها المستمرة في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، وتشجيع مرتادي شواطئ العقبة على تبنّي ممارسات مسؤولة تحافظ على نظافة البحر الأحمر، وتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية مميزة وصورة مشرقة لـ“ثغر الأردن الباسم”، كما تندرج هذه المبادرة ضمن التزام زين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في كافة برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف السادس “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، والهدف الرابع عشر “الحياة تحت الماء”، والهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
يُذكر أن شركة مشروع البحر للتوعية الخيرية “ProjectSea” -التي أسّسها كل من سيف المدانات وبيسان الشريف- منذ 4 سنوات حتى الآن نظّمت 52 حملة تنظيف لجوف البحر الأحمر، شارك فيها أكثر من 630 متطوع ومتطوعة من 52 جنسية، كما أسهمت ومنذ انطلاقها باستخراج أكثر من 315 ألف قطعة نفايات تجاوز وزنها 17 أطنان معظمها من من النفايات البلاستيكية، حيث تسعى الشركة إلى الإسهام في تقليل خطر النفايات البلاستيكية على البيئة البحرية والتي تحتاج لعقود لتتحلّل، بالإضافة إلى نشر الوعي حول مخاطر رمي النفايات على الشواطئ وفي البحر.
يمكنكم الاطلاع على كافة العروض والخدمات من خلال زيارة موقع زين الإلكتروني www.jo.zain.com، أو متجر زين الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).


