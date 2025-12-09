الأسد قتلنا.. شو عملناله .. كلمات مؤثرة تبكي الشرع وزوجته

وطنا اليوم:في فيديو هز الضمائر حول العالم وأبكى آلاف السوريين قبل 13 سنة، ظهر علي مصطفى المحمد، ابن الـ6 سنوات باكياً، يتحدث عن ألم الحرب والتهجير من بلدته في كفرنبودة في ريف حماة، ومعاناة النازحين السوريين.

وقال الصغير في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع آنذاك، راوياً معاناته وعائلته التي هجرت: “بشار الأسد قتلنا.. نهبنا.. هدلنا بيوتنا.. شو عملنا له.. شو ذنبنا نحن..”

لكن صاحب تلك المقولة الشهيرة أطل مجدداً مساء أمس الاثنين في ذكرى “عيد التحرير” بعد 13 سنة من الفيديو الشهير، وعقب عام على سقوط الأسد، ليبكي الحضور أيضاً في قصر المؤتمرات بدمشق.

فقد صعد الشاب علي على المسرح متحدثاً عن آلامه وآماله أيضاً بمستقبل جديد لسوريا، في كلمات أبكت العديد من الحاضرين ومن بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع وزوجته اللذين بديا متأثرين.

ولاحقاً صعد الشرع وحضن الشاب مربتاً على كتفيه في لحظة مؤثرة بذكرى مرور عام على سقوط النظام السابق.

يذكر أن الرئيس السوري كان تعهد أمس في كلمة ألقاها في قصر المؤتمرات، بحقبة جديدة قوامها العدل والعيش المشترك، مؤكداً الالتزام بمحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق السوريين الذين خرج عشرات الآلاف منهم إلى شواع المدن الرئيسية للاحتفال. وقال الشرع “اليوم ومع إشراق شمس الحرية، فإننا نعلن عن قطيعة تاريخية مع ذاك الموروث وهدما كاملاً لوهم الباطل ومفارقة دائمة لحقبة الاستبداد والطغيان إلى فجر جديد، فجر قوامه العدل والإحسان والمواطنة والعيش المشترك”.

ومنذ ساعات الصباح الأولى أمس، افترش عشرات الآلاف من السوريين الساحات العامة في المدن الكبرى، بينها دمشق وحلب وإدلب وحماة وحمص، ورفعوا أعلام بلادهم، مرددين هتافات وأهازيج داعمة للسلطة الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما نظمت وزارة الدفاع عروضا عسكرية جابت شوارع رئيسية في دمشق ومدن أخرى.