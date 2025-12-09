بنك القاهرة عمان
لا تنازل عن الأرض .. زيلينسكي يسلم رده إلى ترامب

11 ثانية ago
وطنا اليوم:فيما تضغط الولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد عدة جولات من المحادثات الأميركية الأوكرانية، وبحث مقترح أميركي للسلام نص على تنازل كييف عن بعض الأراضي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستعرض على الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، خطة منقحة.
فعقب محادثات أجراها في لندن أمس مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أوضح زيلينسكي أن الخطة المنقحة تضمنت 20 نقطة.
لكنه أشار إلى أنها لم تتضمن التنازل عن أراضٍ، لأن القيادة الأوكرانية غير مخولة بذلك (بحكم الدستور).
كما أوضح في فيديو بثه على حساباته بمواقع التواصل اليوم أن موقف الأميركيين “يميل من حيث المبدأ إلى إيجاد حل وسط”. وشدد على أن أي “اتفاق سلام يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا ويضمن أمنها على المدى الطويل”.

ضغوط من البيت الأبيض
أتت تلك التصريحات، فيما تتعرض أوكرانيا لضغوط من البيت الأبيض للموافقة سريعاً على تسوية سلمية، وفق ما أفاد سابقاً مسؤولون مطلعون.
لكن حتى الآن لا توجد إشارات تذكر على استعداد أوكرانيا أو روسيا للتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي وضعه مفاوضو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين أشاروا سابقاً إلى أنهم في المرحلة النهائية للتوصل إلى اتفاق.
وكان ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي وصهر ترامب، جاريد كوشنر عرضا الأسبوع الماضي خطة منقحة على موسكو، ثم عقدا محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين في ميامي عدة أيام أخرى انتهت يوم السبت الماضي دون تحقيق أي تقدم.
في حين وصف زيلينسكي تلك المناقشات بالبناءة ولكنه أكد أنها لم تكن سهلة.
من جهته، أعرب ترامب الأحد الماضي عن “خيبة أمله” من زيلينسكي، متهما إياه بأنه لم يقرأ المقترحات الأخيرة التي قدمتها ودعمتها الولايات المتحدة.
ومع اقتراب الحرب من عامها الرابع، تسعى كييف إلى تحقيق التوازن مع المسودة الأميركية السابقة التي اعتُبرت على نطاق واسع مواتية لموسكو، ومع رؤيتها أمن وسيادة البلاد.


