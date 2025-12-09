انتهاكات متكررة للاحتلال لاتفاق وقف النار في غزة واقتحامات في الضفة

وطنا اليوم:في اليوم الـ60 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، شنت قوات الاحتلال غارات جديدة على مواقع خارج نطاق انتشاره في القطاع، وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة وإصابة 6 نازحين في شرق مدينة غزة وشمالها.

وأكد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه في غارة على منزل في دير البلح وسط القطاع.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيرانها قرب محور موراغ شمالي رفح.

من جانب آخر، أنهى فريق من المقاومة الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بحثه أمس عن جثة أسير إسرائيلي يدعى ران غويلي، داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من حي الزيتون، بمدينة غزة، وهي عملية البحث الخامسة عن الجثة.

في الضفة الغربية المحتلة، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مواقع، وجاء ذلك بعد استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية، وإصابة آخرين بالرصاص في بلدة الرام قرب جدار الفصل.