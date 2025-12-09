بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

انتهاكات متكررة للاحتلال لاتفاق وقف النار في غزة واقتحامات في الضفة

24 ثانية ago
انتهاكات متكررة للاحتلال لاتفاق وقف النار في غزة واقتحامات في الضفة

وطنا اليوم:في اليوم الـ60 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، شنت قوات الاحتلال غارات جديدة على مواقع خارج نطاق انتشاره في القطاع، وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة وإصابة 6 نازحين في شرق مدينة غزة وشمالها.
وأكد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه في غارة على منزل في دير البلح وسط القطاع.
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيرانها قرب محور موراغ شمالي رفح.
من جانب آخر، أنهى فريق من المقاومة الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بحثه أمس عن جثة أسير إسرائيلي يدعى ران غويلي، داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من حي الزيتون، بمدينة غزة، وهي عملية البحث الخامسة عن الجثة.
في الضفة الغربية المحتلة، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مواقع، وجاء ذلك بعد استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية، وإصابة آخرين بالرصاص في بلدة الرام قرب جدار الفصل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:08

الكونغرس يتحرك لإلغاء عقوبات قيصر على سوريا دون شروط

20:47

“الغذاء والدواء”: مستحضر NAD + للحقن الوريدي غير مرخص من المؤسسة

20:44

السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين

20:34

بن غفير يثير جدلا بدبوس مشنقة لدعم إعدام الأسرى

20:28

اليابان تسجل موجات تسونامي بعد زلزال بقوة 7.6 درجة

19:34

القوات المسلحة: 48 ساعة عطلة أسبوعية للمكلفين بعد أول 4 أسابيع

19:25

الملك يؤكد أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط والحفاظ على الوجود المسيحي فيه

19:22

الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية

19:20

رئيس هيئة الأركان يتفقد مركز تدريب خدمة العلم

19:16

تفعيل منصة خدمة العلم (رابط)

19:13

هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية

19:09

قراءة أولى في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة

وفيات
وفيات الإثنين 8 – 12 – 2025وفيات الأحد 7 – 12 – 2025وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025