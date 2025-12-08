بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية

28 ثانية ago
الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وأكد جلالته، خلال لقاء ثنائي تبعه موسع، عمق علاقات الصداقة بين الأردن وألبانيا، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والدفاعية.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز الحوار بين الأديان، وهو ما ستركز عليه جولة جديدة من مبادرة “اجتماعات العقبة” ستستضيفها المملكة غدا الثلاثاء، بالشراكة مع ألبانيا، مثمنا جلالته دور ألبانيا في المشاركة في استضافة هذه الجولة.
وتناول اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أبرز المستجدات الإقليمية، إذ شدد جلالته على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة واحترام سيادة الدول.
وجدد جلالة الملك التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.
وبالحديث عن غزة، أشار جلالته إلى ضرورة الالتزام باتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.
ونبه جلالة الملك من خطورة مواصلة التصعيد في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير ألبانيا لدى الأردن سامي شيبا، والوفد المرافق للضيف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:20

رئيس هيئة الأركان يتفقد مركز تدريب خدمة العلم

19:16

تفعيل منصة خدمة العلم (رابط)

19:13

هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية

19:09

قراءة أولى في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة

19:07

إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 6 آلاف مكلّف لتأدية خدمة العلم

18:59

حزب مبادرة يناقش في جلسة حوارية واقع المرأة الحزبية في الأردن

18:27

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي أبو خرمة والسمارنة

16:46

كريف الأردن تعقد ورشتي عمل للقطاعين البنكي وغير البنكي لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بخدمات الإستعلام الإئتماني

16:44

ضبط 7 مخالفات تشحيط وقيادة متهورة واستعراضية خلال 24 ساعة

16:33

الأردن يسجل أعلى احتياطي أجنبي في تاريخه حتى نهاية تشرين الثاني الماضي

16:10

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الكردي

16:00

أبو غزالة يطلق المشروع الاستثماري الكويتي في مدينة الطفيلة الصناعية

وفيات
وفيات الإثنين 8 – 12 – 2025وفيات الأحد 7 – 12 – 2025وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025