مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي أبو خرمة والسمارنة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي أبو خرمة والسمارنة.

ففي منطقة وادي الحجر في محافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد سلامة أبو خرمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو خرمة، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم جلال عيد طعيمه السمارنة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة السمارنة، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.