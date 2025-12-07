رئيس الوزراء يوجّه بصيانة وتأهيل متحف أم قيس الأثري

وطنا اليوم:وجّه رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال تفقده، الأحد، موقع أم قيس الأثري، بصيانة وتأهيل المتحف، والإسراع في تنفيذ خطة ترميم القرية التراثيَّة؛ بما يسهم في تعزيز حضور الموقع على الخارطة السياحيَّة الأردنيَّة، والحفاظ على قيمته التاريخيَّة والسِّياحيَّة الكبيرة.

وتعتبر أم قيس واحدة من أفضل القرى السياحيَّة في العالم التي اختارتها منظمة السِّياحة العالميَّة قبل أعوام.