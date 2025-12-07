حسان يزور المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في إربد

بنك القاهرة عمان
وطنا اليوم:زار رئيس الوزراء جعفر حسَّان يرافقه رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة/ رئيس مجلس إعمار إربد، المعرض الدائم للمنتجات الزراعيَّة والريفيَّة في محافظة إربد.
وتمَّ استكمال مراحل إنجاز المعرض وتجهيزه إذ سيفتتح قريباً؛ بهدف خدمة المزارعين وأصحاب المشاريع الإنتاجيَّة في إربد والمحافظات المجاورة ويوفِّر بوَّابة لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص العمل.
وأُنشئ المعرض الدائم للمنتجات الزراعيَّة والريفيَّة بجانب حدائق الملك عبد الله الثاني في إربد بمساحة 4500 متر مربَّع، ويتكوَّن من 3 طوابق ويشمل قاعات عرض، ومساحة مخصَّصة للمطابخ الإنتاجيَّة، ومسرحاً خارجيَّاً، وركناً مخصَّصاً لبيع المنتجات، وقاعات اجتماعات.
كما تفقّد حسّان والروابدة، مدرسة إربد الثانوية الشاملة للبنين، التي تُعدُّ من أقدم مدارس الأردن، ويوجِّه بإجراء توسعة وصيانة شاملة لها، وتطوير مختبراتها، وبما يراعي أهميتها التاريخيَّة والتراثية.


