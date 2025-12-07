أ.د.الصرايرة : لا جامعات أردنية في التصنيف العام لـ “شنغهاي”2025

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الاستاذ الدكتور ظافر الصرايرة في تصريح صحفي : أنه لا توجد أي جامعة أردنية ضمن تصنيف شنغهاي الدولي للجامعات لعام 2025، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله حول دخول بعض الجامعات الأردنية في التصنيف غير دقيق ولا يستند إلى القوائم الرسمية الصادرة عن الجهة العالمية المعتمدة.

وأضاف الصرايرة أن بعض ما يُتداول يتعلق فقط بـظهور محدود لبرامج أو مجالات فرعية داخل فئات جانبية في التصنيف، وهو أمر لا يعني إطلاقاً دخول الجامعة ككيان مؤسسي ضمن التصنيف العام الذي يضم أول 1000 جامعة على مستوى العالم.