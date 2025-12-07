بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

أ.د.الصرايرة : لا جامعات أردنية في التصنيف العام لـ “شنغهاي”2025

12 ثانية ago
أ.د.الصرايرة : لا جامعات أردنية في التصنيف العام لـ “شنغهاي”2025

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الاستاذ الدكتور ظافر الصرايرة في تصريح صحفي : أنه لا توجد أي جامعة أردنية ضمن تصنيف شنغهاي الدولي للجامعات لعام 2025، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله حول دخول بعض الجامعات الأردنية في التصنيف غير دقيق ولا يستند إلى القوائم الرسمية الصادرة عن الجهة العالمية المعتمدة.
وأضاف الصرايرة أن بعض ما يُتداول يتعلق فقط بـظهور محدود لبرامج أو مجالات فرعية داخل فئات جانبية في التصنيف، وهو أمر لا يعني إطلاقاً دخول الجامعة ككيان مؤسسي ضمن التصنيف العام الذي يضم أول 1000 جامعة على مستوى العالم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:26

3.6 مليون متر مكعب من المياه دخلت السدود خلال 24 ساعة

11:24

استمرار تسلّم مشاركات “جوائز فلسطين الثقافية” في دورتها الثالثة عشرة – 2025/2026

11:18

علي عليان الزبون رئيس ديوان آل عليان/ الزبون/ بني حسن ينضم الى حزب المستقبل

11:14

الأمير راشد بن الحسن يستقبل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة لبحث الجهود الإغاثية الأردنية لغزة

11:06

جنوب إفريقيا تلغي إعفاء تأشيرة الفلسطينيين بعد الرحلة المثيرة

10:40

الهند.. ارتفاع عدد قتلى حريق بملهى ليلي إلى 25 بينهم 4 سياح

10:29

تقرير: لونا الشبل كارهة لإيران وسليماني اعتبرها جاسوسة لإسرائيل

10:18

مطلوب خطة لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في الصناعات

10:13

بين كانونين سافر يا شقي

10:11

نقل البلاغات القضائية بسرعة وموثوقية مع البريد الأردني

10:09

وفيات الأحد 7 – 12 – 2025

09:58

البنك الأردني الكويتي يحصد لقب “بنك العام في الأردن” لعام ٢٠٢٥ من ذا بانكر العالمية

وفيات
وفيات الأحد 7 – 12 – 2025وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025