المنتخب الوطني يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة النمسا في سان فرانسيسكو

وطنا اليوم:أوقعت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة، المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات النمسا، الجزائر، والأرجنتين، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سان فرانسيسكو ودالاس.

وسيستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب النمسا يوم 16 حزيران 2026 في سان فرانسيسكو، ثم يلتقي نظيره الجزائري في 22 حزيران على ذات الملعب.

وفي ختام دور المجموعات، سيواجه المنتخب الوطني منتخب الأرجنتين، بطل العالم، يوم 27 حزيران 2026 في مدينة دالاس.