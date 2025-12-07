بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

المنتخب الوطني يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة النمسا في سان فرانسيسكو

20 ثانية ago
المنتخب الوطني يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة النمسا في سان فرانسيسكو

وطنا اليوم:أوقعت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة، المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات النمسا، الجزائر، والأرجنتين، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سان فرانسيسكو ودالاس.
وسيستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب النمسا يوم 16 حزيران 2026 في سان فرانسيسكو، ثم يلتقي نظيره الجزائري في 22 حزيران على ذات الملعب.
وفي ختام دور المجموعات، سيواجه المنتخب الوطني منتخب الأرجنتين، بطل العالم، يوم 27 حزيران 2026 في مدينة دالاس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:29

الملك يلتقي المستشار الألماني في العقبة

09:25

قرارات لتنظيم البيع داخل سوق الخضار المركزي بإربد

09:19

معان تتصدر كميات الأمطار بـ22.7 ملم

09:14

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 3 أشخاص

22:27

تجمّع أبناء الكرك يطالب بتوضيح حكومي حول ملف أراضي مشروع عمّرة

19:10

المصري يكتب : ورقه سياسات وطنية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والمخزون في الأردن 

18:14

سمحان يكتب: الأردن… حضورٌ عالمي وتاريخ يُكتب من جديد

15:52

الحاج توفيق يثمّن فوز الأردن بأربع جوائز عربية للتميّز الحكومي

15:11

هل تُحقق المعارضة مكاسب من انتقاد السياسات الدستورية؟

15:00

أمنية، إحدى شركات Beyon، تعزّز فريقها التنفيذي لدعم تطورها كشركة اتصالات رقمية حديثة تماشيًا مع إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة

14:45

الجغبير يهنئ الشواربة بفوزه بجائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية

13:11

النشامى بعد قرعة المونديال … مستعدون للتحدي ومتفائلون بالتأهل للدور التالي

وفيات
وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالى