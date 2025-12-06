أمنية، إحدى شركات Beyon، تعزّز فريقها التنفيذي لدعم تطورها كشركة اتصالات رقمية حديثة تماشيًا مع إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة

وطنا اليوم-عمّان – أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، عن تعيينين تنفيذيين جديدين ضمن خطتها لتعزيز قدراتها القيادية ودفع استراتيجيتها المحدثة بعد إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة. وفي هذا الإطار، تم تعيين يوسف ساتر رئيسًا تنفيذيًا للدائرة التقنية، ودينا الداوود مديرًا تنفيذيًا للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي. وتأتي هذه الخطوة في سياق التزام أمنية بتطوير منظومتها التنفيذية وتوسيع جاهزيتها كشركة اتصالات رقمية حديثة ترتكز على الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وتُعدّ دينا الداوود من القيادات البارزة في مجالات الاتصال المؤسسي وإدارة العلامة التجارية، بخبرة تتجاوز العشرين عامًا في قطاعات الاتصالات والطاقة والاستشارات والمنظمات غير الربحية وتجارة التجزئة الفاخرة. تميّزت خلال مسيرتها بقدرتها على تطوير استراتيجيات متكاملة تُحدث فرقًا ملموسًا في السوق، سواء عبر بناء العلامات التجارية وإطلاق المنتجات الجديدة أو حماية السمعة المؤسسية وتعزيز حضورها. تمتاز دينا برؤية تجمع بين الإبداع والتفكير الاستراتيجي، ما يجعلها إضافة قيّمة إلى فريق أمنية في رحلته نحو التحول الرقمي والتميّز المؤسسي.

أما يوسف ساتر، فيُعدّ من القيادات التقنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في بناء وتطوير البنى التحتية الرقمية وقيادة مبادرات التحول التقني في أسواق متعددة. عُرف برؤيته المستقبلية وقدرته على الجمع بين الابتكار والكفاءة التشغيلية، حيث يقود في أمنية جهود تحديث وتطوير الشبكة والبنية الرقمية لضمان تقديم تجارب رقمية متقدمة وآمنة تعكس التزام الشركة بالتميّز والجودة. كما يركّز على تسريع التحول نحو تقنيات الجيل الجديد وتكامل الأنظمة الرقمية، بما يرسّخ مكانة أمنية كشركة اتصالات في طليعة التطور التقني في الأردن والمنطقة.

وأكد فيصل الجلاهمة، الرئيس التنفيذي لأمنية:

“تعكس هذه التعيينات رؤيتنا لاستقطاب خبرات قيادية قادرة على دعم المرحلة التالية من مسيرة أمنية بعد إطلاق هويتها الجديدة، وتعزيز تقدمنا كشركة اتصالات رقمية حديثة تقود الابتكار بثقة ووضوح. فالقيادات المتمكنة والفرق المؤهلة هي الأساس في بناء مؤسسة قادرة على التغيير، وصناعة أثر حقيقي ومستدام في قطاع الاتصالات”.

ومن جانبها، أكدت ديانا سعيدي، المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية، أن “استقطاب هذه الكفاءات يجسّد التزام أمنية بترسيخ ثقافة تعتمد على تطوير القيادات وتمكين المواهب، والإيمان بأن قوة المؤسسات تُبنى من فرق قادرة على قيادة التغيير وتنفيذ الاستراتيجية بثقة وفاعلية، بما ينسجم مع توجهات الهوية المؤسسية الجديدة”.

وتشكّل هذه التعيينات خطوة جديدة في رحلة أمنية لترسيخ مكانتها كشركة اتصالات رقمية حديثة، ودعم التوجه نحو مستقبل أكثر اتصالًا وابتكارًا، بما يعزز دور الشركة في المساهمة بتطوير المشهد الرقمي في الأردن ودفعه نحو آفاق أكثر تطورًا وحداثة.