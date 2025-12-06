المياه المعدنية في الأردن… ثروة سياحية واقتصادية تنتظر الاستثمار

أ.د. مصطفى عيروط

يمتلك الأردن في رأيي ثروة نادرة من الينابيع والمياه المعدنية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وهي ثروة قادرة – إذا ما تم استثمارها وتطويرها – على أن تشكّل موردًا اقتصاديًا وسياحيًا ضخمًا، أسوةً بتجارب دول نجحت في تحويل ينابيعها الساخنة والمعدنية إلى وجهات عالمية للعلاج والسياحة والاستشفاء.

تُعدّ كما اعرفها مناطق الشونة الشمالية و كما يطلق عليها المخيبة التحتا و/المخيبة الفوقا من أجمل بقاع الأردن، ليس فقط بجمال طبيعتها، بل بتفرّدها الجغرافي وكونها مطلّة على:

طبريا

الجولان

بيسان

الأغوار الشمالية

نهر الأردن-نهر اليرموك

بداية قناة الملك عبدالله الاول

(قناة الغور الشرقيه)والتي تمتد إلى الشونه الجنوبيه بطول حوالي١١٤كم

هذه المناطق تمتاز بقربها من:

سد وادي العرب

مدينة أم قيس الأثرية

التقاء نهر اليرموك-نهر الاردن

الحمة الأردنية

الحمة الفلسطينية

وهو مثلث سياحي متكامل واعتقد كما اعرفه قلّ أن يوجد مثله في العالم من حيث الجغرافيا والتاريخ والمياه المعدنية والعلاجات الطبيعية.

كما أنّ أوتوستراد إربد – الأغوار الشمالية جعل الوصول إليها سهلاً، وعندما يكتمل اوتوستراد الاغوار الشماليه والوسطى والجنوبيةالأمر الذي يهيّئ الفرصة أكثر بتسويق ناجح في رأيي لإقامة:

فنادق ومنتجعات

استراحات كبرى

مراكز علاجية

شاليهات

شبكات سياحية متكاملة

وهي مشاريع قابلة للنجاح الفوري نظرًا لوجود حركة سياحية محلية وخارجية، ووجود مطاعم واستراحات تعمل حاليًا في منطقة ام قيس و نزول أم قيس والمخيبة.

فلقد نجح الأردن في تطوير منطقة ماعين لتصبح موقعًا معروفًا عربيًا وعالميًا في مجال العلاج بالمياه الساخنة.

وما تحقق في ماعين يمكن البناء عليه في:

الشونة الشمالية

المخيبة

الأزرق

الطفيلة

فكل هذه المناطق تمتلك مقومات النجاح في رأيي

فمنطقة الأزرق بواحاتها ومياهها المعدنية ويمكن تطوير استراحة الازرق التي كانت تابعه للضمان الاجتماعي وبيئتها الفريدة اوتوستراد دولي الان يربط الزرقاء الازرق العمري وتصبح قريبه من مدينة عمره الجديده الواحده ولهذا منطقة الازرق تصبح قادرة على أن تصبح:

مركزًا للسياحة البيئية

محطة علاج طبيعي

وجهة للباحثين والمهتمين بالحياة البرية

كما أن موقعها على الطريق الدولي يجعلها نقطة جذب للسياحة الداخلية والخارجية.

وتمتلك الطفيلة ينابيع معدنية وساخنة,(بربيطه) يمكن أن تصبح منتجعات علاجية شبيهة بما نجده في أوروبا، خاصة مع طبيعة المنطقه الفريدة.

واعتقد بان المياه المعدنية في الأردن ليست مجرد موارد محلية، بل:

ثروة اقتصادية

قيمة علاجية

عنصر جذب سياحي عالمي

مورد يوفر فرص عمل

مجال لجذب استثمارات عربية ودولية

ومن المهم في رأيي قيام الجهات الحكومية والقطاع الخاص في بناء شراكات لإطلاق مشاريع كبرى حول هذه الينابيع، كما حصل في ماعين، وكما يحصل عالميًا في تركيا وإيطاليا وألمانيا.وغيرهم

فالأردن كما نعرف يمتلك كنوزًا سياحية وطبيعية يمكن استُثمارها بالشكل الصحيح والسياحه كما تقول دائما هي بترول الاردن ويمكن أن تحقق

نموًا اقتصاديًا

فرص عمل واسعة

نقلة نوعية في السياحة العلاجية

تعزيز سمعة الأردن عالميًا في المياه المعدنيه

وإنَّ الشونة الشمالية والمخيبة وأم قيس وحدها يمكن أن تكون مشروعًا وطنيًا متكاملاً، فهي من أجمل مناطق العالم بشهادة كل من يزورها، وتستحق قصة نجاح أردنية جديدة. في ظل أمن واستقرار راسخ وتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين

للحديث بقيه عن السياحه في الاردن والمناطق الجميله في وطن الجمال الاردن.