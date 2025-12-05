جريمة قتل مروعة تهز منطقة الأزرق

وطنا اليوم:شهدت منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء صباح اليوم الخميس حادثة قتل إثر خلاف وقع بين صاحب محل خضار وأحد العاملين لديه، وهو شاب في العشرينيات من عمره.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تعرض العامل للاعتداء داخل مكان عمله، ما أدى إلى إصابته بشكل خطير ونقله على الفور إلى المستشفى، إلا أنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله.

وتم تحويل الجثمان إلى الطب الشرعي لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد سبب الوفاة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب المحل وأوقفتـه، وبدأت التحقيق في ملابسات الحادثة.