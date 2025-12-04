عمّان الأهلية تستضيف أعمال مؤتمر البلقاء الثقافي الثالث

وطنا اليوم:استضافت جامعة عمّان الأهلية أعمال مؤتمر البلقاء الثقافي الثالث، الذي أطلقه منتدى السلط الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء بوزارة الثقافة، تحت عنوان “الاستثمار الثقافي لبنة في تنمية وبناء الوطن”.

وأكد معالي وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، خلال رعايته افتتاح المؤتمر، أهمية مدينة السلط بوصفها حاضرة البلقاء ومهدًا للعلم والمعرفة، مشيرًا إلى دورها الريادي الذي جسدته مدرستها العريقة، مدرسة السلط الثانوية، وما قدّمته من قيادات في مجالات العلم والسياسة والتربية والآداب.

وأضاف أن عنوان المؤتمر يتقاطع مع محاور ثقافية راهنة تشمل الصناعات الثقافية ودور الشباب والإعلام والتنمية، وما تمثله هذه الموضوعات من أهمية في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية والثقافية المعاصرة.

وبيّن الرواشدة أن الثقافة أصبحت عنصرًا فاعلًا في دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاقتصاد، لافتًا إلى أن الصناعات الإبداعية باتت تشكل ما يزيد على 12% من الدخل العالمي.

كما استعرض دور الصناعات الثقافية في قطاعات السينما والموسيقى والأدب والفنون التشكيلية والألعاب واقتصادات المعرفة، مشيرًا إلى جهود الوزارة في إنشاء مراكز تدريب للفنون في المحافظات، ومنها السلط، لتمكين الشباب بمهارات تؤهلهم لسوق العمل وتعزز الحس الجمالي والإبداعي لديهم.

من جهته، أكد رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، أن الثقافة تمثل ركيزة مهمة في تعزيز المعرفة والوعي، مشددًا على ضرورة تعزيز التكامل بين الثقافة والسياحة، خصوصًا في الأوساط الجامعية، لتمكين الطلبة من اكتشاف إرث وطنهم الثقافي والحضاري، لافتًا إلى أن الجامعة شريك رئيس في دعم النشاطات الثقافية والتنموية في محافظة البلقاء.

كما أكد رئيس منتدى السلط الثقافي الدكتور عبدالحكيم النسور، أن الثقافة كانت وما تزال رافعة أساسية من روافع التنمية وبناء الإنسان، مستلهمين رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مكانة الأردن مركزًا للمعرفة والإبداع.

وبيّن أن الثقافة تُعد استثمارًا في الوعي والمجتمع، وليست ترفًا، كونها تسهم في إعداد الإنسان القادر على الإبداع والمنافسة.

وتضمّن اليوم الأول من المؤتمر تقديم أوراق نقاشية حول الاستثمار في التراث والعمارة والحرف اليدوية كموروث اقتصادي، قدمتها المهندسة صفاء الكفوف بمشاركة طلبة كلية العمارة في الجامعة، وورقة حول دور الصناعات الحرفية والثقافية في تحقيق التنمية قدمها مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن عبدالرحيم الزواهرة، وأخرى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.