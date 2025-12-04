التصنيفات الجامعيه

أ.د. مصطفى عيروط

تطالعنا اعلانات أو اخبار في وسائل اعلاميه أو نشر في قنوات التواصل الاجتماعي عن جامعات تعلن عن موقعها أو تقدمها في تصنيفات جامعيه و أصبح المهتم يعرف بأن هناك تصنيفات كما هو منشور في الانترنت بشكل معلن تدار من شركات استثماريه كدور للنشر وتحقق بعضها أرباحا عاليه سنويه ولها مندوبين في مختلف دول العالم ومن يرغب بمزيد عن ذلك يمكن متابعة الموضوع عبر الانترنت

فجامعات من حقها أن تعلن كما تريد على أمل أن تكون وسيله لاستقطاب طلبه وتزيد من أرباح مالكي ومساهمي جامعات خاصه أو زيادة عدد الطلبه في جامعات وطنيه عامه وخاصه أو بعض إدارات تسعى لانجازات أمام الرأي العام ومالكين أو منافسه بين إدارات جامعيه أو مالكين لجامعات خاصه و هناك من الناس وخاصة القطاع الأكاديمي الذي يضم في الاردن ٣٢جامعه وكلبه جامعيه وحوالي ٥٠٠ الف طالب وطالبه وحوالي ١٤الف عضو هيئة تدريس وحوالي ٧الاف اداري وهذه فئات واعيه وتتابع وتتحدث بعضها بان الذي يحدد الإقبال على الدراسه او يزيد منه الان في ظل الوعي المجتمعي هو رغبة الناس في تدريس ابنائهم وبناتهم واعتباره استثمارا ونسب التشغيل للخريجين والخريجات بعد التخرج في التخصصات المطلوبه داخليا وخارجيا ومستوى الخدمات الموجوده في الجامعه التي يرغب الطلبه الالتحاق بها ونظام دفع الرسوم

ولهذا فقد تكون الجهات في أي بلد المسؤؤله عن الجامعات إجراء تحقق من مدى التحاق الطلبه في أي جامعه بتأثير من تصنيف اي جامعه وإجراء تحقق موضوعي عن مدى معرفة الطلبه لتصنيفات مختلفه تعلن جامعات عن تقدم فيها والتحقق أن كان موجودا أو اشاعات من الدفع المالي مباشرة أو لوسطاء للتقدم في تصنيفات جامعيه عالميه أو بدون دفع مالي والتحقق من المبالغ التي يدفعها أعضاء هيئة التدريس للنشر في مجلات الكترونيه تتبع دور نشر عالميه وينشرون من أجل الطلب منهم للترقيه أو التثبيت أو النقل

وقد تكون على حسابهم أو تدعمهم جامعات ماليا من صناديق البحث العلمي وبالتالي من موازنة جامعات وبعضها يعاني من أزمات ماليه وبعضهم من أجل الإعلام وزيادة نسبة الاستشهادات

فهذه كما أرى ليست من صفات القياديه لإدارة جامعات وكليات والأساس للإدارة الناجحه القدره على الإنجاز والمتابعة والاعتماد على الذات واستقطاب الطلبه والتفاعل مع المجتمع

واقترح المتابعه واتخاذ إجراءات عن اي ملاحظه تصل عن أي موضوع عن أي جامعه وكليه جامعيه وتتابع دوام الطلبه في كافة المراحل دبلوم و بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في المحاضرات والسفر أثناء الفصل الدراسي والتعاون مع الحدود لرصد سفر أعضاء هيئة تدريس أثناء الفصل واعطاء محاضرات عن بعد ومعاملة الطالب الذي يدرس في أي جامعه من الخارج معاملة الطلبه الأردنيين الذين يدرسون في الخارج بخصوص الدوام وان تكون مهمة تصديق الشهادات من مهام لجنة معادلة الشهادات بعد التأكد من الحدود والأجانب وحركة السفر

وهناك إدارات جامعيه نجحت والاعلان عنها لتكون قدوه ونموذج للآخرين في الحصول على اعتمادات دوليه لبرامج فيها والتي كانت تحتاج إلى جهد وعمل وإجراءات وأثر ذلك على الاستقطاب وارتفع عدد الطلبه فيها بشكل ملفت نظرا لما تقوم به من تطوير وتحديث في البرامج والخدمات والبنى التحتية والاعتمادات العالميه وأثر ذلك على إدارتها الحصيفه الماليه والاداريه والأكاديمية والرواتب للعاملين تقوم بتنزيله على البنوك في الثالث والعشرين من الشهر مما يدل على نجاحها ماليا وإداريا واكاديميا وعدم إيذاء الآخرين

واتابع جامعات في العالم تقدمت وتتقدم ولم اجد اي اعلان عن تقدمها في تصنيفات بل في نشر في وسائل اعلام دون مقابل كما يبدو وبالتالي هي فرضت نفسها بما قامت به من تطوير وتحديث في التخصصات والبرامج والبحث العلمي المفيد للمجتمع والخدمات والبنى التحتية فأصبحت التقدم والفوز في تصنيفات نتيجة وليس هدفا وعندما تعمل اي جامعه نحو التقدم في التصنيفات كنتيجه يزداد احترام الجميع لها ويظهر ذلك في تخصصات جديده وليس بتغيير الاسم ومواكبة التخصصات للسوق ونسب تشغيل عاليه للخريجين وخدمات وبنى تحتيه متطوره وقاعات التدريس مريحه ومتطوره ولا تصاب بديسك وغيره عند الجلوس عليها خاصة لمدة طويله ومكاتب مريحه لأعضاء هيئة التدريس

ومصاعد للجميع ولا تتعطل احيانا أو غير مسموح للطلبه في بعض الأماكن

وان تكون نموذجا في القضاء على الروتين وان تكون الكفاءه والخبرة والتأهيل اولا ودائما في التعيينات الجديده او المواقع الاداريه بعيدا عن أي واسطه ومحسوبيه سلبيه

وفي نفس الوقت لا بد من إظهار الانجازات والنجاحات وهي كثيره في جامعات عامه وخاصه أكانت وطنيه أو إقليمية أو عالميه والاستفادة من نجاح الآخرين وتقدمهم.