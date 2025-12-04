جامعة البترا تتوج بلقب بطولة الجامعات الأردنية لكرة السلة

وطنا اليوم:توجت جامعة البترا بالمركز الأول في بطولة الجامعات الأردنية لكرة السلة (3X3)، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في الصالة الرياضية بجامعة البترا، بمشاركة عشرين جامعة حكومية وخاصة.

وقال رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إن الجامعة تفخر بإنجازات طلبتها وما يحققونه على مستوى الجامعات، مؤكدًا أهمية مشاركة الطلبة في النشاطات اللامنهجية لدورها في صقل شخصياتهم.

وحقق فريق جامعة البترا اللقب بسجل خالٍ من الخسارة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق جامعة عمان الأهلية بنتيجة (21/17). ومثّل الفريقَ الطلبةُ: يزيد أبو شهيل، وينال أبو شهيل، وعبد العزيز العبسي، وعبد الله العكش، بقيادة المدرب إبراهيم أبو ناب.

وفي ختام البطولة، توّج عبد الرحيم الفرقَ الفائزة، حيث جاءت جامعة البترا في المركز الأول، وجامعة عمان الأهلية في المركز الثاني، فيما تقاسمت الجامعة الأردنية وجامعة الأميرة سمية المركز الثالث.

وحضر المباراة النهائية وحفل التتويج عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد شؤون الطلبة في جامعة عمان الأهلية، الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات.