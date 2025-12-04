ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون دمشق

وطنا اليوم:وصل ممثلو الدول الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن الدولي، إلى سوريا، الخميس، في زيارة تعد الأولى من نوعها، إذ اطلع الوفد، فور وصوله للعاصمة دمشق على حجم الدمار والتخريب الذي طال حي جوبر.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين وفعاليات من المجتمع المدني السوري، واللجان المعنية بتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء، بالإضافة إلى لقاء مع نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي.

وأوضح مصدر رسمي لـ “سانا” أن هذه الزيارة تأتي وسط تزايد الاعتراف الدولي بسيادة سوريا ووحدتها وقدرتها على قيادة عملية التعافي الوطني بنفسها، وتسهم بإعادة بناء ثقة السوريين بمجلس الأمن بعد سنوات عانوا فيها من “جرائم نظام الأسد”.

وكان مندوب سلوفينيا الدائم لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، أوضح في تصريح صحفي سابق أن الزيارة المقرر إجراؤها إلى سوريا تأتي بهدف توجيه رسالة دعم للبلاد، معرباً عن أمله بأن تعزز هذه الزيارة ثقة السوريين بالأمم المتحدة.

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 دولة، منها خمس دول دائمة العضوية، وهي “الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين”، و10 دول أعضاء غير دائمين وهي سيراليون وكوريا الجنوبية وبنما والباكستان وغيانا واليونان والجزائر وسلوفينيا والدنمارك والصومال.