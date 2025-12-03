البوتاس العربية والعربية للتعدين توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية

وطنا اليوم:بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعدين المهندس محمد الشحي، وقّعت الشركتان اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون المشترك لتنفيذ استثمارات نوعية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، بما يعزّز القيمة المضافة للثروات الطبيعية الأردنية ويواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في تطوير قطاع التعدين.

ووقع المذكرة عن شركة البوتاس العربية رئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور، وعن الشركة العربية للتعدين مديرها العام الدكتور حسن التكروري.

وتأتي مذكرة التفاهم في سياق العلاقة الاستراتيجية بين الشركتين، حيث تمتلك “العربية للتعدين” حوالي 20٪ من أسهم “البوتاس العربية”، ما يجعل هذه الشراكة امتداداً طبيعياً للتعاون الاستثماري القائم بين الجانبين، ونقطة انطلاق نحو تطوير صناعات تحويلية متقدمة تعزّز دور الأردن على خارطة الصناعات التعدينية.

واتفق الجانبان بموجب المذكرة على تحديد مسارات عمل فنية وتعاقدية ترتبط بتطوير صناعات الأسمدة الفوسفاتية في المملكة والبناء على الشراكة الاستراتيجية ما بين الشركتين في هذا المجال.

وفي تعليقه على هذه المذكرة ، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن هذه الخطوة تعكس رؤية الشركة في التوسع المدروس وتطوير قاعدة صناعاتها في مجالات الأسمدة، بما يسهم في تعظيم عوائد الموارد الطبيعية الأردنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن الشراكة مع الشركة العربية للتعدين تُعزّز التكامل الصناعي والاستثماري، وتفتح الباب أمام مشاريع استراتيجية قادرة على دعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في الإرتقاء بقطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعدين، المهندس محمد الشحي، إن استثمار الإمكانات المشتركة والخبرات المتراكمة لدى الشركتين يشكل قاعدة متينة لإطلاق صناعات فوسفاتية جديدة ذات قيمة مضافة، تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع دور الصناعات التحويلية في دعم الاقتصادات الوطنية.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن مذكرة التفاهم تمثّل محطة جديدة في استراتيجية الشركة لتنويع المنتجات وتعزيز سلاسل القيمة، مبيناً أن استغلال المواد الخام السمادية في الأردن سيُسهم في فتح آفاق صناعية وتسويقية جديدة تعزّز قدرة الشركة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة.

من جانبه، أشار مدير عام الشركة العربية للتعدين، الدكتور حسن التكروري، إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين تؤسس لمرحلة عمل جادة، لافتاً إلى أن الشركتين ستعملان على دمج خبراتهما لبناء صناعات تحويلية متطورة في الأردن قائمة على المواد الفوسفاتية.

ويعكس توقيع هذه المذكرة التزام الطرفين بدعم جهود تطوير قطاع التعدين كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على المنافسة من خلال الابتكار والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يمهّد لتأسيس منظومة صناعية مستدامة توفر فرصاً واسعة للاستثمار والتشغيل في المملكة.