الرضا… عبادة الصالحين

35 ثانية ago
بقلم الدكتوره هند جمال فالح الضمور
علينا أن نؤمن أن الرضا ليس مجرد كلام نردده، بل عبادةٌ رفيعة لا يصلها إلا من عرف الله حق المعرفة.
الله تعالى يقول: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾… وهذه أعلى منزلة يمكن أن ينالها مؤمن.

ويعلّمنا سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾
أن ما نراه ابتلاءً قد يكون أعظم عطاء.
أما قوله: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ فهو درس في الثبات… لا يغترّ الإنسان ولا ينكسر.

النبي ﷺ يلخّص المعنى بقوله:”ذَاقَ طَعْمَ الإيمانِ من رضي بالله ربًا…”
وبقوله:
“من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.”
أنا أرى أن الرضا قوة، لا ضعف.
قوة قلب يعرف أن اختيار الله له خير، ويؤمن أن ما قُدّر له سيأتي، وما صُرف عنه فنجاة.
إن جاء ما أحب… شكرت.
وإن جاء ما أكره… صبرت.
وفي الحالين: أنا راض.ٍ .
فالرضا نور القلب، وراحة الروح، وعبادة الصالحين.


