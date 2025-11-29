مؤتمر يبحث تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن

وطنا اليوم _ بحث خبراء اقتصاديون وإعلاميون، اليوم السبت، في مؤتمر “البيئة الاقتصادية في الأردن وتعزيز بوابة الاستثمار” الفرص والتحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأكدوا في جلسات المؤتمر الذي نظمته شركة الحلول الذكية للتنظيم البرامجي، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، أهمية المؤتمر كونه يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للاستثمار، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وفتح آفاق الحوار بين أركان العمل والمستثمرين في مختلف القطاعات، مع التركيز على المناطق التنموية والعقبة الاقتصادية كمواقع جاذبة.

وأكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، دور الإعلام المحوري في تشكيل صورة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير خطط إعلامية واستراتيجيات تواصل متكاملة تهدف إلى تسليط الضوء على الميزات التنافسية للأردن، مثل الأمن والاستقرار والتشريعات المحفزة.

وشدد على أن الإعلام شريك أساسي في الترويج للإصلاحات الاقتصادية وبناء ثقة المستثمرين من خلال نقل قصص النجاح بشفافية ومصداقية.

من جانبه، تحدث نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، عن ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الإعلام، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أهمية تزويد الصحفيين بالتدريب اللازم لاستخدام هذه التقنيات في التحليل الاقتصادي وتغطية أخبار الاستثمار بدقة وسرعة، مؤكدا أن تطوير مهارات الصحفيين في المجال الاقتصادي أمر حيوي لدعم جهود التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية وريادتها على مستوى المنطقة، مشددا على نجاح “البوتاس” خلال فترة زمنية قصيرة في تبوؤ مكانة عالمية في منتجات البوتاس والأسمدة، وأن الشركة ماضية في منافسة الشركات المماثلة في المنطقة.

وأوضح أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو وتطور كبيرين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتبني استراتيجيات طويلة الأمد في الابتكار والتحول الرقمي، ما يؤكد أن البيئة الأردنية قابلة لنمو الشركات الكبرى شريطة توفر الإدارة الكفؤة والالتزام بالمعايير العالمية، مشددا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي مفتاح التنمية.

وتناول الخبير الاقتصادي إياد أبو حلتم، التحديات الرئيسية التي تواجه البيئة الاستثمارية في الأردن، وركز على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.