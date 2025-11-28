بنك القاهرة عمان
الأمن يحقق بوفاة طفل داخل منزل ذويه في عين الباشا

18 ثانية ago
الأمن يحقق بوفاة طفل داخل منزل ذويه في عين الباشا

وطنا اليوم:توفي طفل داخل منزل ذويه في منطقة التطوير الحضري بلواء عين الباشا ليل الخميس على الجمعة.
وقال مصدر طبي في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، إن طوارئ المستشفى استقبلت طفلًا يبلغ من العمر نحو 7 سنوات وكان في حالة وفاة، حيث تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي للكشف عليها وتحديد سبب الوفاة.
وبحسب شهود عيان من سكان المنطقة، كان الطفل داخل المنزل بمفرده يشاهد مقطعًا مصوّرًا ويحاول تقليده حيث أقدم على شنق نفسه ما تسبب بوفاته، فيما ذووه بالخارج.
وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة


