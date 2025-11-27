الإعدام لشابين في قضية مقتل إياد الزعبي بعد أشهر من الاختفاء والغموض

وطنا اليوم:أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المتهمين ع. الحوراني وم. البكري، بعد إدانتهم بقتل الشاب إياد خالد سمارة الزعبي من الرمثا، في جريمة شغلت الشارع الأردني لأشهر.

وبحسب وقائع القضية، فإن المتهمين أقدما على استدراج الضحية إلى دولة عربية ، وقتله بالسم وتركه في موقع ناءٍ، فيما أخفيا تفاصيل الجريمة وواصلا حياتهما بشكل طبيعي، بعد العودة للأردن ما صعّب مهمة كشف ملابسات الاختفاء في بدايته.

وظلّ الشاب إياد في عداد المفقودين لعدة أشهر، إلى أن تمكّنت الأجهزة الأمنية، بعد تحقيقات مكثفة وتتبع دقيق، من فك لغز الاختفاء والقبض على الجناة، ليصار لاحقًا إلى تحويل الملف للقضاء.

الحكم الصادر اليوم اعتبره أهالي الرمثا خطوة مهمّة في إحقاق الحق وإنصاف عائلة الضحية، مؤكدين ثقتهم بالقضاء وقدرته على التعامل بحزم مع الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.

ويأتي القرار بانتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ليصبح قطعيًا ونافذًا