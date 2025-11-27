بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الإعدام لشابين في قضية مقتل إياد الزعبي بعد أشهر من الاختفاء والغموض

26 ثانية ago
الإعدام لشابين في قضية مقتل إياد الزعبي بعد أشهر من الاختفاء والغموض

وطنا اليوم:أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المتهمين ع. الحوراني وم. البكري، بعد إدانتهم بقتل الشاب إياد خالد سمارة الزعبي من الرمثا، في جريمة شغلت الشارع الأردني لأشهر.
وبحسب وقائع القضية، فإن المتهمين أقدما على استدراج الضحية إلى دولة عربية ، وقتله بالسم وتركه في موقع ناءٍ، فيما أخفيا تفاصيل الجريمة وواصلا حياتهما بشكل طبيعي، بعد العودة للأردن ما صعّب مهمة كشف ملابسات الاختفاء في بدايته.
وظلّ الشاب إياد في عداد المفقودين لعدة أشهر، إلى أن تمكّنت الأجهزة الأمنية، بعد تحقيقات مكثفة وتتبع دقيق، من فك لغز الاختفاء والقبض على الجناة، ليصار لاحقًا إلى تحويل الملف للقضاء.
الحكم الصادر اليوم اعتبره أهالي الرمثا خطوة مهمّة في إحقاق الحق وإنصاف عائلة الضحية، مؤكدين ثقتهم بالقضاء وقدرته على التعامل بحزم مع الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.
ويأتي القرار بانتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ليصبح قطعيًا ونافذًا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:10

غارات واشتباكات وتحليق مكثّف للاحتلال بجنين وطوباس

15:35

الإحصاءات العامة: انخفاض كمية إنتاج الزيتون الداخل إلى المعاصر بنسبة 24%

15:18

مستشفى الأمير حمزة يحتفي بفوز إحدى كوادره بجائزة دولية مرموقة في مجال الأشعة

15:06

الصين تتوعد اليابان إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان

14:57

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية ومؤسسات مجتمع مدني

14:56

بعد عام على هدنة هشة.. شبح الاجتياح الإسرائيلي يخيم على جنوب لبنان

14:15

الخطيب يدعو لبناء منظومة وطنية متكاملة للمهارات بالقطاع اللوجستي

14:06

بمشاركة أكثر من 1,300 شاب وشابة منصّة زين للإبداع تنظّم 40 جلسة ريادية خلال أسبوع الريادة العالمي 2025

13:56

البنك الأردني الكويتي يرعى حفل العشاء الرسمي لمنتدى MENA–OECD لتمكين المرأة اقتصادياً لعام 2025

13:55

عليان يرعى ندوة اجتماعية بعنوان “دور رعاية المسنّين

13:46

أين تقف البلاد أمام سيناريو حلّ البرلمان؟

13:40

وزير المياه يطلع على جهود تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني

وفيات
وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025