وفاة الإعلامية المصرية هبة الزياد وهذا آخر ما نشرته على حسابها

وطنا اليوم:توفيت الخميس الإعلامية المصرية هبة الزياد، وذلك حسبما أعلن حسابها الشخصي على “فيسبوك” دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكتب على الحساب الرسمي للراحلة: “إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله”.

ونعت إدارة قناة “الشمس” رحيل الزياد التي كانت تقدم برنامج “البروفسيرة” عبر القناة.

وقالت إدارة القناة في بيان: “بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى إدارة قناة الشمس رحيل إحدى مذيعات القناة الإعلامية هبة الزياد، والتي كانت مثالا للالتزام والمهنية، وتركت أثرا طيبا في نفوس زملائها والمشاهدين.. نسأل الله لها الرحمة والمغفرة، ولأسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

آخر مظهر للراحلة يحمل رسالة التفاؤل

أظهرت صفحة الإعلامية الراحلة آخر مقطع فيديو لها وهي في حالة تفاؤل، حيث علقت قائلة: “أحب حياتي التليفزيونية”.

كما ظهرت في الفيديو بكامل أناقتها وسط كلمات تدعو إلى التطوير والتحدي: “أول طريقة أنك تكون نسخة أفضل من نفسك.. أنك تتحدى النسخة السابقة من نفسك في كل يوم هدفك يكون أقوى وتحديه أكبر من أي هدف وضعته البارحة، واطلب من نفسك أكثر ودائما اضغط نفسك لتأخذ أكثر لما تحط أهدافا عادية هتاخد العادي.. تحط أهدافا على مستواك هتاخد اللي أنت فيه بس.. هتحط أهدافا عالية حتركب مع الناس اللي فوق”.

يذكر أن الراحلة كانت اعتذرت عن تسجيل حلقة الأسبوع الماضي، ولكنها سجلت عدد حلقات كاف لبرنامجها “البروفسيرة”، فيما فوجئ زملاؤها بخبر وفاتها.