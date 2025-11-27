بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

وفاة الإعلامية المصرية هبة الزياد وهذا آخر ما نشرته على حسابها

29 ثانية ago
وفاة الإعلامية المصرية هبة الزياد وهذا آخر ما نشرته على حسابها

وطنا اليوم:توفيت الخميس الإعلامية المصرية هبة الزياد، وذلك حسبما أعلن حسابها الشخصي على “فيسبوك” دون الكشف عن سبب الوفاة.
وكتب على الحساب الرسمي للراحلة: “إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله”.

ونعت إدارة قناة “الشمس” رحيل الزياد التي كانت تقدم برنامج “البروفسيرة” عبر القناة.
وقالت إدارة القناة في بيان: “بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى إدارة قناة الشمس رحيل إحدى مذيعات القناة الإعلامية هبة الزياد، والتي كانت مثالا للالتزام والمهنية، وتركت أثرا طيبا في نفوس زملائها والمشاهدين.. نسأل الله لها الرحمة والمغفرة، ولأسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

آخر مظهر للراحلة يحمل رسالة التفاؤل
أظهرت صفحة الإعلامية الراحلة آخر مقطع فيديو لها وهي في حالة تفاؤل، حيث علقت قائلة: “أحب حياتي التليفزيونية”.
كما ظهرت في الفيديو بكامل أناقتها وسط كلمات تدعو إلى التطوير والتحدي: “أول طريقة أنك تكون نسخة أفضل من نفسك.. أنك تتحدى النسخة السابقة من نفسك في كل يوم هدفك يكون أقوى وتحديه أكبر من أي هدف وضعته البارحة، واطلب من نفسك أكثر ودائما اضغط نفسك لتأخذ أكثر لما تحط أهدافا عادية هتاخد العادي.. تحط أهدافا على مستواك هتاخد اللي أنت فيه بس.. هتحط أهدافا عالية حتركب مع الناس اللي فوق”.
يذكر أن الراحلة كانت اعتذرت عن تسجيل حلقة الأسبوع الماضي، ولكنها سجلت عدد حلقات كاف لبرنامجها “البروفسيرة”، فيما فوجئ زملاؤها بخبر وفاتها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:18

تعرف إلى خطوات التسجيل بمنصة حكيم للاستفادة من خدمة توصيل الأدوية للمنازل

10:04

وفيات الخميس 27-11-2025

09:58

وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى برشلونة

09:52

مركز الملك سلمان للإغاثة يستكمل ارسال شاحنات مشروع الأمن الغذائي المحملة بالتمور إلى الأردن

09:44

وفاة اب وابنه اثر حريق منزل في لواء الرمثا

09:38

البترا تسجل مشهدا سماويا استثنائيا لظاهرة الثبات القمري

09:31

سلطة العقبة تنفي إقامة حفل غنائي في بيت الشريف الحسين بن علي

09:25

القبض على مطلوب بحقه عدة طلبات ومن ذوي الأسبقيات في إربد

09:20

سيناريو تفصيلي مقترح لشمول مُكلَّفي خدمة العمل بالضمان

09:18

زيارة جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى الجامعة الأردنية

09:17

خبراء الفرشات !!!؟؟

09:15

لجنة تحكيم مهرجان الأغنية الأردنية 2025 تتابع البروفة النهائية استعدادًا للحفل الختامي غدًا

وفيات
وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025