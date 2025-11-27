بنك القاهرة عمان
القبض على مطلوب بحقه عدة طلبات ومن ذوي الأسبقيات في إربد

القبض على مطلوب بحقه عدة طلبات ومن ذوي الأسبقيات في إربد

وطنا اليوم:تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض على أحد المطلوبين والمتواري عن الأنظار وبحقه عدة طلبات ومن ذوي الأسبقيات في منطقة شارع البتراء بمحافظة إربد.
ووفق تصريح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، مساء اليوم الأربعاء، ضبط بحوزة الشخص المطلوب سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة.


