بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

بحث جنائي إربد يوقف شخصا سرق 10 مواتير مياه

59 ثانية ago
بحث جنائي إربد يوقف شخصا سرق 10 مواتير مياه

وطنا اليوم:تمكنت كوادر البحث الجنائي في إربد من القبض على شخص مشتبه به بسرقة عشرة مواتير مياه من داخل بنايات سكنية في منطقة الحي الشرقي.
وأوضح مصدر أمني أن المركز تلقى عدة شكاوى من مواطنين حول تعرض مواتير المياه للسرقة، حيث جرى تتبع القضية والعمل على تحديد هوية الجاني. وبعد التحقيق معه، اعترف المتهم بارتكاب السرقات، وتم تحويله إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
كما ضُبط عدد من المواتير المسروقة وأُعيدت إلى أصحابها، في خطوة تؤكد حرص الأجهزة الأمنية على حماية ممتلكات المواطنين والحفاظ على النظام العام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:04

عشيرة الوردات تصدر بيانا حول أحداث الرمثا

14:00

المخبز الأردني المتنقل في غزة ينتج حوالي 11 مليون رغيف خبز منذ بداية العام

13:57

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشآت تجارية بالقدس والخليل

13:49

مديرا المخابرات العامة والأمن العام يطمئنان على صحة مصابي مداهمة الرمثا

13:48

جامعة البترا تستضيف الإعلامي لطفي الزعبي في محاضرة حول صناعة المحتوى الرياضي في عصر الذكاء الاصطناعي

13:42

رئيس النواب: سيبقى الأردن منيعاً في وجه المتربصين بأمنه واستقراره

13:38

الأونروا: آلاف النازحين بغزة يكافحون للعثور على مأوى آمن

12:43

محافظ الزرقاء: اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حادثة أبو الزيغان

12:25

الأردن في التصنيف الرابع بقرعة كأس العالم 2026

12:18

الصناعة والتجارة تتعامل مع 55 ملفا لحماية المنافسة في السوق المحلي

11:53

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن وضع السدود من حيث التلوث والتنظيف

11:48

المومني: مواجهة التضليل والذكاء الاصطناعي غير المنضبط مسؤولية جماعية

وفيات
وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025