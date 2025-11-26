بحث جنائي إربد يوقف شخصا سرق 10 مواتير مياه

وطنا اليوم:تمكنت كوادر البحث الجنائي في إربد من القبض على شخص مشتبه به بسرقة عشرة مواتير مياه من داخل بنايات سكنية في منطقة الحي الشرقي.

وأوضح مصدر أمني أن المركز تلقى عدة شكاوى من مواطنين حول تعرض مواتير المياه للسرقة، حيث جرى تتبع القضية والعمل على تحديد هوية الجاني. وبعد التحقيق معه، اعترف المتهم بارتكاب السرقات، وتم تحويله إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

كما ضُبط عدد من المواتير المسروقة وأُعيدت إلى أصحابها، في خطوة تؤكد حرص الأجهزة الأمنية على حماية ممتلكات المواطنين والحفاظ على النظام العام.