مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشآت تجارية بالقدس والخليل

وطنا اليوم:هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محلا تجاريا بمدينة القدس المحتلة، وعددا من المنشآت التجارية بمنطقة عناب الكبيرة على الطريق الرابط بين بلدتي الرماضين والظاهرية جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، في بيان، إن آليات الاحتلال أغلقت منطقة باب العامود ومنعت المواطنين من الوصول إليها وشرعت بهدم المحل.

وأفاد رئيس بلدية الرماضين أحمد الزغارنة في بيان، بأن قوات الاحتلال هدمت ست منشآت تجارية بواقع 20 محلا تجاريا تقريبا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى المنشآت التجارية التي طالها الهدم والذي يربط بلدة الظاهرية ببلدة الرماضين.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا وتضييقات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” صباح اليوم، بدء عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باقتحام مدينة طوباس، وبلدتي “طمون”و”عقابا” بقوات كبيرة ترافقها جرافات، مع تحليق الطيران العمودي في الأجواء.

وفي السياق قال جيش الاحتلال في بيان: “لن نسمح بتموضع (المقاومة) في المنطقة وسنعمل بشكل استباقي لإحباطها”.

وأضاف أن هذه عملية “ممتدة” ستستمر لعدة أيام، على غرار العمليات الأخرى التي نُفذت في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية طوال فترة الحرب، معلنا حظر التجول ابتداءً من الساعة الرابعة فجرًا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس شمال شرق الضفة الغربية عن تعطيل المدارس الحكومية ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في السلك التعليمي.

كما أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد عن تعطيل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن الاحتلال يريد من خلال هذه العملية التي من المتوقع أن تستمر لأيام، تقطيع أوصال المحافظة، وشل حركة المواطنين.

وقال الأسعد سيتم “تفعيل لجنة الطوارئ في محافظة طوباس للتعامل مع الحالات الإنسانية والاحتياجات الضرورية”، مؤكداً أن المحافظة “تعمل بالتنسيق مع المؤسسات المحلية لتأمين ما يمكن من خدمات طارئة”.

يشار إلى أن الاحتلال كثّف من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 1070 مواطناً فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، بحسب مصادر فلسطينية.