بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

بيان أمني: مداهمة في الرمثا ومقتل شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري

39 ثانية ago
بيان أمني: مداهمة في الرمثا ومقتل شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري

وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام، إنّ قوة أمنيّة خاصّة داهمت مساء الثلاثاء موقعا في لواء الرمثا كان يأوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة.
وأشارت مديرية الأمن في بيان لها إلى أنه وفور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، مما أدّى إلى إصابة 3 من أفراد القوّة المداهِمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج.
وأكّدت أنه تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون، اللذين كانا قد تحصنا بالموقع واستخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما، إذ تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدتهما وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها.
وأضافت مديرية الأمن العام أنّه تم تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، وضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:34

المعونة الوطنية : تخريج 550 أسرة إضافية من مظلة الإنتفاع بعد الإلتحاق بسوق العمل

20:31

الكشف عن قصة صادمة أوقفت عودة ميسي إلى برشلونة

20:04

الملكة رانيا تزور الجامعة الأردنية

20:01

القبض على 4 أشخاص سرقوا 15 ألف دينار من مركبة في اربد

19:54

المصري: السيول تكشف ضعف جاهزية البلديات وغياب خطط الطوارئ

19:26

نظام جديد لفرض غرامات مالية على ربط المزاريب بمناهل الصرف الصحي

19:20

العدوان يعلن البدء بتنفيذ المسح الوطني للشباب 2025

19:13

الملك وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

19:10

الأردن يتجه للتوسع في اعتماد النقل الكهربائي خلال السنوات المقبلة

19:07

الملك يدعو لتبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات على المستثمر

19:02

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

18:59

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة صندوقة

وفيات
وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله