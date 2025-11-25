القبض على 4 أشخاص سرقوا 15 ألف دينار من مركبة في اربد

وطنا اليوم:ألقت كوادر البحث الجنائي في إربد القبض على أربعة أشخاص، بينهم حدثان، تورطوا في سرقة مبلغ 15 ألف دينار إضافة إلى عملة سورية من داخل مركبة كانت متوقفة أمام منزل صاحبها في إحدى مناطق لواء بني كنانة.

وبحسب مصدر أمني، قام المتورطون بكسر إحدى نوافذ المركبة والدخول إليها وسرقة المبلغ، قبل أن تتمكن فرق البحث الجنائي من تحديد هويتهم وضبطهم خلال وقت قياسي.

وأكد المصدر أنه وبعد التحقيق معهم، اعترفوا بارتكاب السرقة، مشيرًا إلى أنه تم تحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لمديرية الأمن العام في مكافحة الجرائم والمحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم.