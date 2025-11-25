بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

القبض على 4 أشخاص سرقوا 15 ألف دينار من مركبة في اربد

33 ثانية ago
القبض على 4 أشخاص سرقوا 15 ألف دينار من مركبة في اربد

وطنا اليوم:ألقت كوادر البحث الجنائي في إربد القبض على أربعة أشخاص، بينهم حدثان، تورطوا في سرقة مبلغ 15 ألف دينار إضافة إلى عملة سورية من داخل مركبة كانت متوقفة أمام منزل صاحبها في إحدى مناطق لواء بني كنانة.
وبحسب مصدر أمني، قام المتورطون بكسر إحدى نوافذ المركبة والدخول إليها وسرقة المبلغ، قبل أن تتمكن فرق البحث الجنائي من تحديد هويتهم وضبطهم خلال وقت قياسي.
وأكد المصدر أنه وبعد التحقيق معهم، اعترفوا بارتكاب السرقة، مشيرًا إلى أنه تم تحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لمديرية الأمن العام في مكافحة الجرائم والمحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:54

المصري: السيول تكشف ضعف جاهزية البلديات وغياب خطط الطوارئ

19:26

نظام جديد لفرض غرامات مالية على ربط المزاريب بمناهل الصرف الصحي

19:20

العدوان يعلن البدء بتنفيذ المسح الوطني للشباب 2025

19:13

الملك وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

19:10

الأردن يتجه للتوسع في اعتماد النقل الكهربائي خلال السنوات المقبلة

19:07

الملك يدعو لتبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات على المستثمر

19:02

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

18:59

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة صندوقة

16:41

عمان تستحوذ على 40% من سكان الأردن ومواليده الجُدد

16:31

سر داخل ثلاجتك.. أطعمة يومية تحسن حالتك المزاجية

16:21

الحياري : نسعى إلى تطوير إعلام عسكري واسع الانتشار

16:18

وزير الشؤون السياسية: نعمل على تعميق التواصل مع المؤسسات النسوية

وفيات
وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله