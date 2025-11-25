بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المصري: السيول تكشف ضعف جاهزية البلديات وغياب خطط الطوارئ

29 ثانية ago
المصري: السيول تكشف ضعف جاهزية البلديات وغياب خطط الطوارئ

وطنا اليوم:أكد رئيس كتلة عزم النيابية، وليد المصري، أن السيول التي شهدتها مناطق الزرقاء وأبو الزيغان ولواء الهاشمية وعدد من القرى كشفت ضعف جاهزية وزارة الإدارة المحلية والبلديات التابعة لها، موضحًا أن الهطولات لم تكن استثنائية، ومع ذلك تحولت الشوارع إلى مجارٍ جارفة جرفت معها مركبات وشاحنات، في ظل غياب واضح لأي خطط استجابة أو إجراءات ميدانية للحد من الأضرار.
وأشار إلى أن ما حدث يعكس إخفاقًا في إدارة الموسم الشتوي، وأن ترك المواطنين يواجهون السيول دون حماية يؤكد وجود خلل إداري في متابعة البلديات وتجهيزها للتعامل مع المنخفضات الجوية. وأضاف أن عدم إجراء الصيانة المسبقة للعبّارات والمصارف، وعدم تفعيل فرق الطوارئ أسهما بشكل مباشر في حجم الأضرار، مشددًا على أن هذا الوضع غير مقبول، وأن استمرار الأداء بالطريقة ذاتها سيعرّض المواطنين للمزيد من المخاطر مع كل حالة جوية.
ودعا المصري إلى تحرّك فوري لإعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية للبلديات، والتأكد من جاهزية البنية التحتية قبل دخول أي منخفضات مقبلة، مؤكدًا أن تكرار هذه المشاهد يعبّر عن تقصير لا يمكن التغاضي عنه، وأن حماية المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى في عمل الوزارة والبلديات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:26

نظام جديد لفرض غرامات مالية على ربط المزاريب بمناهل الصرف الصحي

19:20

العدوان يعلن البدء بتنفيذ المسح الوطني للشباب 2025

19:13

الملك وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

19:10

الأردن يتجه للتوسع في اعتماد النقل الكهربائي خلال السنوات المقبلة

19:07

الملك يدعو لتبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات على المستثمر

19:02

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

18:59

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة صندوقة

16:41

عمان تستحوذ على 40% من سكان الأردن ومواليده الجُدد

16:31

سر داخل ثلاجتك.. أطعمة يومية تحسن حالتك المزاجية

16:21

الحياري : نسعى إلى تطوير إعلام عسكري واسع الانتشار

16:18

وزير الشؤون السياسية: نعمل على تعميق التواصل مع المؤسسات النسوية

16:09

د. محمد الهواوشة يكتب: إلى متى يبقى بعض السفراء في برجهم العاجي؟

وفيات
وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله