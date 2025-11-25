مصدر: لا تعويض لمركبات التأمين الإلزامي المتضررة من السيول

وطنا اليوم:قال مصدر في قطاع شركات التأمين إن المركبات التي تعرضت لأضرار جراء السيول أو ما يُصنّف ضمن الكوارث الطبيعية، لا يشملها التعويض في حال كانت مؤمّنة بتأمين إلزامي (ضد الغير)، مؤكداً أن وثيقة التأمين هي المرجع الأساسي في تحديد أحقية التعويض.

وأوضح المصدر أن “بوالص” التأمين الشامل تختلف في تغطيتها للكوارث الطبيعية، حيث تشمل بعضها هذا النوع من الأضرار، في حين تستثنيه أخرى، وذلك بحسب نص العقد المتفق عليه بين المؤمن والمؤمَّن له.

وكانت عدة مركبات تضررت، الثلاثاء، في بعض مناطق المملكة نتيجة السيول الجارفة التي رافقت حالة عدم الاستقرار الجوي، ما أدى إلى أضرار في الهياكل والمحركات ومكوّنات المركبات

ويأتي هذا ضمن التحذيرات المتكررة من قبل الجهات المعنية بضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول خلال حالة عدم الاستقرار الجوي.