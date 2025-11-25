بنك القاهرة عمان
حدث يسرق من منزل والده ذهب بقيمة ٢٠ ألف دينار

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:قبض البحث الجنائي، على حدث (١٧ سنة)، متهم بسرقة مصاغ ذهبي، بقيمة نحو عشرين ألف دينار، من منزل والده، وذلك بعد ادعاء الأخير عليه.
وقال مصدر أمني، أنه بعد تقديم الشكوى من قبل والد الحدث، جرى ضبط الأخير، وبالتحقيق معه، بحضور ولي أمره، اعترف بسرقة المصاغ الذهبي، على فترات، واعطائه لشخصين، كانا يقومان بتهديده، إثر خلافات بينهم.
وأضاف، جرى تحديد هوية الشخصين، وإلقاء القبض عليهما، واصطحابهما إلى التحقيق، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء، لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهما


