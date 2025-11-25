بنك القاهرة عمان
مصدر أمني: الحافلة التي جرفتها السيول في الزرقاء كانت خالية من الركاب

15 ثانية ago
وطنا اليوم:أكد مصدر أمني، الثلاثاء، أن الحافلة التي ظهرت في مقطع فيديو أثناء جرفها بفعل السيول في محافظة الزرقاء كانت فارغة تماماً لحظة انجرافها، موضحاً أنه لا يوجد أي ركاب بداخلها وقت الحادثة.
الحادثة جاءت بالتزامن مع حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة، وما رافقها من هطولات غزيرة في عدد من المناطق.


