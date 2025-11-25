بنك القاهرة عمان
انجرافات كبيرة تُغلق طريق وادي شعيب وعشرات المركبات عالقة

وطنا اليوم:تسببت انجرافات كبيرة للاتربة والحجارة إلى اغلاق طريق وادي شعيب الواصل بين مدينتي الشونة الجنوبية والسلط وحجز عشرات المركبات، نتيجة الهطولات الغزيرة للأمطار التي تشهدها المنطقة.
وطالب مواطنون عالقون الجهات المعنية سرعة الاستجابة وفتح الطريق امام حركة المرور.
وتشهد عدة مناطق في المملكة، الثلاثاء، هطولاً غزيرًا للأمطار، مصحوبًا بالبرق والرعد، وذلك نتيجة تأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، ستكون الأجواء اليوم غير مستقرة ومائلة للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع تساقط زخات من المطر في بعض أجزاء المناطق الغربية من المملكة.
ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.


