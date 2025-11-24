بنك القاهرة عمان
الغذاء والدواء تضبط 13 تنكة زيت مغشوش في جرش

33 ثانية ago
الغذاء والدواء تضبط 13 تنكة زيت مغشوش في جرش

وطنا اليوم:ضبطت مؤسسة الغذاء والدواء، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة التابع للأمن العام وشرطة جرش، 13 تنكة زيت مغشوش في محافظة جرش، وفق ما أكد محافظ جرش مالك خريسات، الاثنين.
وقال خريسات إن الأجهزة الرقابية تعمل باستمرار على متابعة ورصد الزيت المعروض للبيع، وتكثّف رقابتها قبل تداوله في السوق، مبينًا أن وزير الداخلية وجّه الحاكم الإداري بضرورة المتابعة والرصد لضمان أن الزيت المطروح في الأسواق صالح وغير مغشوش.
وأضاف خريسات أن الأجهزة الرقابية، ومن ضمنها مؤسسة الغذاء والدواء، تابعت ورصدت وجود زيت مغشوش، وتم التحرك إلى الموقع وضبط 13 تنكة.
وأشار خريسات إلى أن الزيت الذي يُضبط في جرش يكون قبل تداوله في السوق، نتيجة المتابعة الحثيثة، وضمان خضوع جميع كميات الزيت لشروط مؤسسة الغذاء والدواء.
وبيّن خريسات أن وعي المواطنين يشكّل شريكًا أساسيًا في ضبط الزيت المغشوش ومنع تداوله، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات للأجهزة الرقابية داخل المحافظة.
يذكر بأنه مؤخرا ضبطت الأجهزة الأمنية قرابة 250 تنكة زيت مغشوش في جرش.


